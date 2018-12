Silvester rund um den Globus

foto: ap

Neuseeland ist Österreich exakt 12 Stunden voraus, dort beginnt der 1. Jänner, während in Wien das Mittagessen am Tisch steht. Um Mitternacht nach Ortszeit, also um 12 Uhr Mitteleuropäischer Zeit, wurde in Auckland, New Zealand, das neue Jahr mit Raketen Willkommen geheißen.