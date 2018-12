Von Fans gemachter "Star Wars"-Film über Darth Vader begeistert User

"Shards of the Past" ist Auftakt für eine Reihe von Fan-Filmen, er ist auf Youtube erschienen

"Star Wars"-Fans müssen sich noch ein Jahr gedulden, bis die aktuelle Trilogie mit Episode 9 abgeschlossen wird. In der Zwischenzeit könnten jedoch von Fans produzierte Filme dabei helfen, die Wartezeit zu überbrücken. Ein besonders gelungenes Exemplar ist nun auf dem Youtube-Kanal von Star Wars Theory erschienen.

star wars theory

Weitere Episoden sollen folgen

"Shards of the Past" zeigt die ersten Momente von Darth Vader. Der Film überzeugt mit seinen visuellen Design, kommentiert Gizmodo. PCWelt spricht von einem "Darth Vader in Hochform". Bald dürfte der Film die Marke von vier Millionen Zusehern knacken – und das in weniger als zehn Tagen. Da "Shards of the Past" als "Vader Episode 1" angekündigt wurde, werden wohl bald neue Episoden folgen. (red, 30.12.2018)