TV-Tipps für Silvester

24 Stunden Konzerte auf 3sat, "100 % Coco", "Wall-E", "Ganz oder gar nicht" und natürlich "Dinner for One" – mit Radiotipps

6.00 KONZERTE

Around the Clock Pop Einen Tag lang Musik: 23 Konzerte aus der internationalen populären Musikszene. Unter anderem: Annie Lennox, Tina Turner, The Bee Gees, David Gilmour, Carole King, Herbert Grönemeyer, Rammstein. Bis 6.10, 3sat

14.05 JUGENDFILM

100 % Coco Mit 13 Jahren hat Coco schon einen sehr ausgefallenen Modestil, aber an ihrer neuen Schule eckt sie damit an. Coco bleibt nichts anderes übrig, als sich anzupassen. Im Internet aber trägt sie weiterhin ihre Lieblingsoutfits, nur mit Tigermaske – und plötzlich ist sie als "Style Tiger" berühmt und ihr Fashionstyle total angesagt. Beim Modewettbewerb macht auch ihre gemeinste Klassenkameradin mit, aber 100 Prozent Coco ist eben nur Coco. Bis 15.25, Kika

15.40 KLASSIKER

Dinner for One Ein Butler, eine Lady, viel Alkohol und ein Tigerfell: Das ist Dinner for One. Dazu gehören noch die längst verstorbenen Freunde von Miss Sophie: Mr. Winterbottom, Mr. Pommeroy, Admiral von Schneider und Sir Toby. Aufgezeichnet wurde der Sketch mit dem britischen Humoristen Freddie Frinton und seiner Kollegin May Warden im Mai 1963 beim NDR in Hamburg. Bis 16.00, ARD

19.25 KINDER-COMEDY

Shary und Ralph: Dinner for Ah! Am letzten Tag des Jahres legt Miss Shary immer besonderen Wert auf denselben Ablauf. Ihr Butler Ralph soll alles für ihren Lieblingsbesuch vorbereiten. Natürlich fällt er dabei gekonnt über die Auslegeware. In die Rolle des stattlichen Tigers, der im Original im Weg des Butlers liegt, schlüpft Hund Lumpi. Der kleine Plüschkamerad gehört mittlerweile fest zum Ah!-Team. Bis 19.50, Kika

20.15 DIGITALTRICKFILM

Wall-E – Der Letzte räumt die Erde auf (Wall-E, USA 2008, Andrew Stanton) Jahrhundertelang hat der Roboter Wall-E seine Bestimmung erfüllt und auf der nicht mehr bewohnbaren Erde den Abfall der Menschen weggeräumt. Dann begegnet er dem Suchroboter Eve, und er verliebt sich in sie. Bis 22.35, Arte

20.15 TRAGIKOMÖDIE

Ganz oder gar nicht (The Full Monty, GB 1997, Peter Cattaneo) In der durch die Thatcher-Jahre ausgebluteten Industriestadt Sheffield halten sich die Freunde Gaz und Dave, ehemalige Stahlarbeiter, mit Minijobs über Wasser. Um Geld für ein Leben mit einem Rest Würde aufzutreiben, trommeln sie eine Truppe ehemaliger Kollegen zusammen: Eine Striptease-Show soll ihre Kassen wieder füllen. Bis 21.35, Arte

20.15 KLASSIKER

Drillinge an Bord (D 1959, Hans Müller) Heinz Bollmann (Heinz Erhardt) gewinnt mit dem Lied Charming Boy, gesungen von Paul Kuhn, bei einem Schlagerwettbewerb. Seine Drillingsbrüder Eduard und Otto (ebenfalls Heinz Erhardt) sind erbost, da Heinz dafür eine Melodie von Eduard und eine Parfum-Werbung Ottos als Text verwandt hatte. Bis 21.35, ZDF neo

20.15 SILVESTERGALA

Silvestershow mit Jörg Pilawa Live aus der Linzer Tips-Arena. Der Showmarathon steht heuer unter dem Mot-to "Party, Hits & magische Momente". Und mit DJ Ötzi, der in Linz in sein 20. Jubiläumsjahr hineinfeiert, und Bernhard Brink komplettieren zwei weitere Partygaranten die Gästeliste der Eurovisionsshow mit Jörg Pilawa und Francine Jordi. Bis 0.00, ORF 2

21.45 SILVESTERSHOW

Willkommen 2019 Großer Silvester-Countdown im ZDF: Andrea Kiewel und Johannes B. Kerner melden sich live von Deutschlands größter Silvester-Party am Brandenburger Tor und präsentieren ein Musikprogramm mit nationalen und internationalen Stars. Unter anderen mit dabei sind Glasperlenspiel, Alice Merton, Namika, Tony Hadley, Bonnie Tyler, Eagle Eye Cherry, Mandy Capristo & Larsito, Eloy de Jong, Joris, Nico Santos, die Reunion der, DJ Bobo, Axel Fischer und Kerstin Ott. Bis 0.00, ZDF

22.05 WESTERNKOMÖDIE

Laurel & Hardy im Wilden Westen (Way Out West, USA 1937, James W. Horne) Stan und Ollie reisen in den wilden Westen, um der Tochter eines verstorbenen Freundes die Besitzurkunde für eine Goldmine zu überbringen. Mickey Finn, der fiese Besitzer des Saloons, in dem Mary arbeitet, findet heraus, was die beiden vorhaben. Bis 23.15, Servus TV

22.35 KONZERT

350 Jahre Pariser Oper – Gala-Abend 2019 feiert die Opéra National de Paris ihr 350-jähriges Bestehen. Zum Geburtstag findet am Neujahrsabend eine eindrucksvolle Gala statt, bei der Chorsänger, Orchestermusiker und Tänzer des Ballettensembles zusammenkommen. Doch nicht nur das: Die Sopranistin Sonya Yoncheva und der Bariton Ludovic Tézier sind ebenfalls geladen. Bis 1.25, Arte

1.30 KOMÖDIE

Der Auftragslover (L'Arnacoeur, F 2010, Pascal Chaumeil) Er hat Charme, sieht blendend aus, ist einfühlsam und verständnisvoll: Auf Frauen wirkt Alex (Romain Duris) wie der absolute Traummann. Allerdings wissen die meisten seiner Eroberungen nicht, dass er in geheimer Mission agiert: Denn Alex ist von Beruf Herzensbrecher. Besorgte Verwandte oder Freunde können ihn anheuern, damit er frustrierten Frauen schöne Augen macht und sie dazu bringt, endlich mit dem jeweiligen Freund Schluss zu machen. Die liebreizende Millionärstochter Juliette (Vanessa Paradis) erweist sich als echt harte Nuss. Bis 3.13, ARD