TV-Tipps für Neujahr

Neujahrskonzerte aus Wien, Venedig und von Bilderbuch, Benjamin Button, Quentin Tarantino und Louis de Funès – mit Radiotipps

11.15 ANFANG I

Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker 2019 Christian Thielemann dirigiert zum ersten Mal, die Tanzeinlagen des Staatsballetts zum Walzer Künstlerleben hat der ORF bereits im Sommer aufgenommen. Um 10.40 gibt es wie immer einen Blick hinter die Kulissen. In Japan wird das Konzert übrigens in 8K-Auflösung ausgestrahlt. Bis 13.45, ORF 2

14.20 KRIEGSBEIL

Der Schuh des Manitu – Extra Large (D 2001, Michael Herbig) Western-Slapstick, teilweise etwas übertrieben, im Karl-May-Stil. Apachen-Häuptling Abahachi (Bully Herbig) nimmt beim Stamm der Schoschonen einen Kredit auf, um vom Ganoven Santa Maria (Sky du Mont) ein Lokal zu kaufen. Als sich bei der Übergabe herausstellt, dass Abahachi von Santa Maria übers Ohr gehaut wurde, kommt es zum Eklat – dabei erschießt der Bösewicht den Sohn des Schoschonen-Häuptlings. Die Schoschonen schwören Rache. Bis 16.10, ProSieben

18.15 ANFANG II

Neujahrskonzert 2019 aus dem Teatro La Fenice Für alle, die das Wiener Neujahrskonzert verschlafen haben, spielt das Orchester des Teatro La Fenice in Venedig eine Version mit großem Opernrepertoire. Es dirigiert der ehemalige Chefdirigent der Pariser Oper, Myung-Whun Chung. Solisten sind die Sopranistin Nadine Sierra und der Tenor Francesco Meli. Bis 19.20, Arte

18.20 EDELKITSCH

Notting Hill (GB 1999, Roger Michell) Hugh Grant liebt als englischer Buchhändler Julia Roberts als amerikanischen Filmstar, bekleckert ihr das T-Shirt mit Orangensaft und schafft es nach äußerer Säuberung und innerer Läuterung rechtzeitig zum Traualtar. Klassiker. Bis 20.15, ZDF neo

19.47 UHBP

Neujahrsansprache des Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen spricht zum Volk. Bis 19.55, ORF 1 und ORF 2

20.15 JUNGBRUNNEN

Der seltsame Fall des Benjamin Button (USA 2008, David Fincher) 1918 wird in New Orleans ein alter Mann geboren. Die Uhren des Benjamin Button (Brad Pitt) laufen nämlich gegengleich: Während sein Körper immer jünger wird, altert er im Geist. Fabelhafte Umsetzung – insbesondere in technischer Hinsicht – der Kurzgeschichte von F. Scott Fitzgerald. Bis 22.50, Arte

22.05 LAGERKOLLER

The Hateful Eight (USA 2015, Quentin Tarantino) Kommen zwei Kopfgeldjäger, eine Mörderin, ein Konföderierten-General, ein Brite, ein Cowboy, ein Mexikaner und ein Sheriff in eine Berghütte: Quentin Tarantino macht keine Witze. Er lässt die acht Charaktere wegen eines Schneesturms gemeinsam Notquartier aufschlagen. Für die herausragende Filmmusik erhielt Ennio Morricone einen Oscar. Mit von der illustren Partie sind Jennifer Jason Leigh, Samuel L. Jackson und Kurt Russell. Bis 0.40, ORF 1

22.25 YUMMY

Brust oder Keule (L'aile ou la cuisse, F 1976, Claude Zidi) Louis de Funès spielt einen den verwandlungsfähigen Restaurantkritiker Charles Duchemin, für den die französische Küche alles und Fastfood nichts ist. Er kämpft sich in Schnellrestaurants und Autobahnraststätten durch die moderne Esskultur: Hühnchen vom Fließband, Salat aus Gummi und Fleisch aus Plastik. Eine klassische Louis-de-Funès-Komödie mit hintergründiger Komik von Michel Coluche. Bis 0.35, Kabel eins