Auch in Zukunft keine Cannabisblüten auf Rezept

foto: apa/hans klaus techt

Cannabisblüten werden in Österreich quasi staatlich produziert – und zwar von der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES). Die Blüten bleiben allerdings nicht in Österreich, sondern gehen an das deutsche Pharmaunternehmen Bionorica. Dort wird die Pflanze zum Medikament Dronabinol und landet dann in heimischen Apotheken.