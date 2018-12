Israelische Minister gründen neue Rechtspartei

Erziehungsminister Naftali Bennett und Justizministerin Ayelet Shaked kritisieren Netanyahus Likud

Tel Aviv – Vor der Parlamentswahl in Israel haben zwei prominente Minister der rechten Siedlerpartei die Gründung einer neuen Partei angekündigt. Erziehungsminister Naftali Bennett und Justizministerin Ayelet Shaked gaben ihr Vorhaben überraschend am Samstag bekannt.

Die neue Partei soll nach ihren Angaben eine Partnerschaft säkularer und religiöser Kräfte sein. Das Abgeordnetenhaus in Jerusalem hatte sich am Mittwochabend aufgelöst und damit den Weg für eine vorgezogene Parlamentswahl am 9. April freigemacht.

Shaked äußerte bei einer Pressekonferenz die Hoffnung, dass das rechte Lager mit ihrer neuen Partei Zugewinne verbuchen kann. Bennett sagte in Anspielung auf Regierungschef Benjamin Netanyahu, das nationale Lager könne nicht "Gefangener einer Person" sein.

Umfragen sehen bisher Netanyahus rechtsorientierte Likud-Partei vorne. Sie stellt derzeit die stärkste Fraktion im Parlament. Netanyahus bisherige rechts-religiöse Regierungskoalition besteht aus fünf Parteien – darunter auch die Siedlerpartei. (APA, dpa, 29.12.2018)