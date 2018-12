Reddit-Detektive nehmen interaktiven "Black Mirror"-Film Bandersnatch auseinander

Der Netflix-Film lässt Nutzer über den weiteren Verlauf der Handlung entscheiden, wodurch dutzende alternative Storystränge möglich sind

Netflix hat Hardcore-Serienfans mit der plötzlichen Veröffentlichung der neuen "Black Mirror"-Folge "Bandersnatch" einen schönen Zeitvertreib für die Feiertagswochen gegeben. Der interaktive Film lässt Nutzer an mehreren Stellen über den weiteren Verlauf der Handlung entscheiden. Dadurch ergeben sich eine Vielzahl von Möglichkeiten, wie die Story weitergeht. Auf Reddit werden nun kleine Details decodiert und alle möglichen Pfade zu Filmenden herausgefunden.

Entscheidungsspiel

Wie "The Verge" anmerkt, erinnert "Bandersnatch" stark an frühe Videospiele – kein Wunder, geht es in der Geschichte selbst ja auch um ein Videospiel und dort gefällte Entscheidungen. Der Film wird von Kritikern gemischt aufgenommen. Teils gab es viel Lob für das innovative Design, teils wurde die etwas simple Geschichte bemängelt.

Gemischte Kritiken

Netflix hat im Unterschied zu früheren Filmen und Serien nur wenig Werbung für "Bandersnatch" gemacht. Offenbar will der Streaming-Dienst testen, ob sich die Kunde von neuen Produkten auch von selbst im Netz verbreitet. Der Film kann mit den meisten Fernsehern und Konsolen "gespielt" werden, bei Apple TV oder Chromecast funktioniert "Bandersnatch" jedoch nicht. (red, 29.12.2018)