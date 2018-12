Sozialleistungsbetrug in Kärnten aufgedeckt

Pakistani suchte trotz italienischen Aufenthaltstitels um Asyl in Österreich an und erhielt monatelang Geld aus Grundversorgung

Klagenfurt – Kärntner Ermittler des Bundesamts für Fremdenwesen und Asyl haben einen 43-jährigen Pakistani des Sozialleistungsbetrugs überführt. Der Mann hatte trotz eines seit 2005 geltenden unbefristeten Aufenthaltstitels in Italien einen Asylantrag in Österreich gestellt. Er erhielt danach von März bis November 2018 unrechtmäßig Sozialleistungen aus der Grundversorgung in Kärnten und in Salzburg.

Der Mann hatte den Asylantrag zwar mit dem gleichen Namen wie in Italien gestellt, aber ein anderes Geburtsdatum verwendet. Die Beamten kamen ihm auf die Schliche. Er muss nun zurück nach Italien. (APA, 29.12.2018)