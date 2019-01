Was 2019 außenpolitisch bringt

Die US-Demokraten übernehmen die Mehrheit im Repräsentantenhaus, Großbritannien plant den Brexit – und in Indien, der größten Demokratie der Welt, sind Wahlen

3. Jänner: Demokratische Mehrheit in den USA

Im US-Repräsentantenhaus stellen ab 2019 die Demokraten die Mehrheit. Damit übernehmen sie den Vorsitz von Ausschüssen und können Gesetzesvorhaben des Präsidenten blockieren. Parallel zur Mueller-Ermittlung, die 2019 wohl in die entscheidende Phase geht, können sie eigene Nachforschungen anstellen.

29. März: Brexit

Am 29. März soll Großbritannien die EU verlassen. Ob bis dahin ein von den Parlamenten abgesegnetes Brexit-Abkommen steht, der Austrittsantrag von London zurückgezogen wird, die Briten noch einmal abstimmen oder es zum ungeregelten Brexit ohne Deal kommt, ist völlig offen.

31. März: Wahlen in der Ukraine

Superwahljahr in der Ukraine: Ende März ist Präsidentschaftswahl, bis Oktober soll auch das Parlament gewählt werden.

9. April: Neuwahlen in Israel

Eigentlich waren erst im November Parlamentswahlen in Israel geplant. Weil bei einem Gesetz, das die Wehrpflicht für ultraorthodoxe Juden vorsieht, keine Einigkeit herrschte, verlegte sie Premier Benjamin Netanjahu auf April vor.

17. April: Indonesien wählt

Das Land mit der viertgrößten Bevölkerung ist seltener in den Nachrichten, als man angesichts der Größe annehmen würde. Das wird sich am 17. April kurzfristig ändern: Dann stellt sich Präsident Joko Widodo bei der Wahl seinem Widersacher Prabowo Subianto.

April/Mai: Wahlen in Indien

Auch in Indien schreiten die Wählerinnen und Wähler im April und Mai zu den Urnen – wann genau, ist unklar. In Umfragen liegt der hindunationalistische Premier Narendra Modi mit seiner BJP vorn.

1. Mai: Neuer Kaiser in Japan

Am 30. April wird Japans Kaiser Akihito abdanken. Damit zieht sich das erste Mal seit 200 Jahren ein Kaiser vorzeitig zurück – das Parlament musste den Schritt per Sondergesetz genehmigen. Akihitos Nachfolge tritt am 1. Mai sein Sohn Naruhito an.

23.–26. Mai: EU-Wahl

Ende Mai sind in den dann wohl nur noch 27 EU-Mitgliedsstaaten Wahlen, bei denen die 705 Abgeordneten des Parlaments bestimmt werden. In Österreich finden sie am 26. Mai statt.

1. September: Wahlen in Deutschland

Anfang September sind Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen, im Oktober auch in Thüringen. Vor allem in Sachsen wird es spannend: In Umfragen liegt die AfD derzeit vier Prozentpunkte hinter der CDU und damit an zweiter Stelle. (Noura Maan, 1.1.2018)