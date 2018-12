TV-Tipps für Sonntag 30. Dezember

Ein ganzes halbes Jahr, Brioni: Die Insel der Millionäre, Spiel mir das Lied vom Tod und Fledermaus

13.00 ZEICHENTRICK

Ernest & Célestine Die junge Maus Célestine lebt in einer unterirdischen Stadt. Dort hört sie schreckliche Geschichten über die Bären, die in der unbekannten oberirdischen Welt leben. Als sie dort bei einem ihrer Raubzüge von einem hungrigen Bären namens Ernest gefunden wird, entwickelt sich aus dem zufälligen Treffen eine innige Freundschaft.

Bis 14.15, Kika

16.26 KINDERDOKU

Schau in meine Welt Der zehnjährige Isidro gehört zum Stamm der Raramuri-Indianer im Norden Mexikos. Er liebt die traditionellen Wettrennen seines Volkes. Isidro will diesmal mit seinem Team unbedingt gewinnen und sein Lieblingsauto zurückbekommen. Bis 16.50, Kika

20.15 DRAMA

Ein ganzes halbes Jahr (Me Before You, USA 2016, Thea Sharrock) Die 26-jährige Louisa (Emilia Clarke) nimmt eine Stelle bei der reichen Familie Traynor an. Sie soll den gelähmten Sohn, Will (Sam Claflin), beim täglichen Leben unterstützen und unterhalten. Doch der verbitterte Will lehnt Louisa ab. Bis 21.55, ZDF

20.15 EPOS

Krieg und Frieden (War and Peace, USA 1956, King Vidor) Rauschende Feste prägen die Sommer des russischen Hochadels Anfang des 19. Jahrhunderts. Doch am westlichen Horizont ballen sich Gewitterwolken zusammen. Napoleon überzieht ganz Europa mit Kriegen und marschiert im Juni 1812 auch in Russland ein. Im September erobern die Truppen des französischen Kaisers Moskau. Der "Vaterländische Krieg" erschüttert nicht nur das Russische Reich, sondern auch das Leben der Familie Rostow in seinen Grundfesten. Bis 23.35, Arte

22.00 DOKU

Brioni: Die Insel der Millionäre Thomas Machos jüngste Filmarbeit erzählt den Aufstieg und Fall des Touristenparadieses Brioni (heute: Brijuni) in der nördlichen Adria. 1893 vom Österreicher Paul Kupelwieser um einen Spottpreis gekauft, wandelte sich das Eiland vom malariaverseuchten Steinhaufen zum Tummelplatz für die Crème de la Crème der Jahrhundertwende – bis der Erste Weltkrieg dem ein plötzliches Ende setzte. Heutigen Besucherinnen und Besuchern ist Brioni bestenfalls noch bekannt als "Titos Privatinsel". Bis 22.55, ORF 2

Eine Dokumentation über Aufstieg und Fall des Touristenparadieses Brioni (heute: Brijuni) in der nördlichen Adria um 22.00 Uhr auf ORF 2.

22.00 ITALOWESTERN

Spiel mir das Lied vom Tod (C'era una volta il West, I/USA 1968, Sergio Leone) Es war einmal im Wilden Westen: Mit dem Zug kommt ein wortkarger Revolverheld an einem gottverlassenen Viehbahnhof inmitten der Wüste an. Dort erwarten ihn bereits drei Revolvermänner, um ihn im Auftrag des Gangsters Frank zu ermorden. Doch der Fremde, den alle nur "Mundharmonika" nennen, da er, statt zu reden, meist auf seinem Musikinstrument spielt, ist schneller. Er erschießt die Männer. Sergio Leones epischer Westernklassiker mit Charles Bronson, Claudia Cardinale und Henry Fonda in den Hauptrollen. Bis 0.40, RBB

22.10 KONZERT

Die Fledermaus Johann Strauß' Operette der Operetten aus der Semperoper. Die musikalischen Highlights aus der Fledermaus werden prominent präsentiert: Der Schauspieler Sky du Mont schafft mit seiner Bühnenpartnerin, der Kabarettistin Christine Schütze, humorvoll pointierte Überleitungen zwischen den einzelnen Akten.

Bis 23.45, ZDF

22.15 KRIMIKLASSIKER

Miss Marple: Vier Frauen und ein Mord (Murder Most Foul, GB 1964, George Pollock) Als Einzige der zwölf Geschworenen hält Miss Marple (Margaret Rutherford) den jungen Mann für unschuldig, der eine reiche Witwe aus Habgier ermordet haben soll. Zusammen mit ihrem treuen Gehilfen Mr. Stringer (Stringer Davis) stellt die Amateurdetektivin ihre eigenen Nachforschungen an. Bis 0.05, Kabel eins

23.20 KRIMIKLASSIKER

Die Tote aus der Themse (D 1971, Harald Philipp) Kurz nachdem die attraktive Tänzerin Myrna Fergusson ermordet wurde, verschwindet ihre Leiche spurlos. Myrnas Schwester Danny erfährt von Inspektor Craig, dass Myrna früher Mitglied einer Rauschgiftbande war, zuletzt aber als Spitzel für Scotland Yard arbeitete. Bis 0.45, WDR