TV-Tipps für Samstag, 29. Dezember

Harri Pinter, Drecksau, Grießnockerlaffäre, Ice Age, Open Range, Mandela, Und täglich grüßt das Murmeltier, Killer Elite

17.30 MAGAZIN

Bürgeranwalt 1) Im Mühlviertel protestiert eine Bürgerinitiative gegen die Errichtung einer 40 Kilometer langen 110-kV-Freileitung. 2) Schlechte Noten für Museen? Der Zugang von Menschen mit Behinderungen. 3) Nachgefragt: die Blutpflaume auf dem Waldviertler Friedhof. Bis 18.20, ORF 2

18.05 ABENTEUER

Die drei Musketiere (Les Trois Mousquetaires, GB/USA 1973, Richard Lester) Der Bauernsohn d'Artagnan ist ein bisserl tollpatschig, aber umso abenteuerlustiger. Und im Fechten macht ihm sowieso niemand etwas vor. Er wird Rekrut bei König Ludwigs Musketieren. Mit seinen Freunden Athos, Aramis und Porthos macht er dem bösen Kardinal Richelieu einen Strich durch die Rechnung. Mit Michael York, Oliver Reed und Richard Chamberlain. Im Anschluss um 22.05 Uhr: Die vier Musketiere – Die Rache der Mylady aus dem Jahr 1974. Bis 20.15, Puls 4

20.15 STADTKOMÖDIE

Harri Pinter, Drecksau (Ö 2018, Andreas Schmied) Die großen Zeiten von Eishockeystar Harri Pinter (Juergen Maurer), in denen er noch als "Drecksau" bejubelt wurde, sind vorbei. Sein Geld verdient er nun als Fahrlehrer, in seiner Freizeit trainiert er eine Jugendmannschaft. Als ein ehemaliger Kollege an seinem Trainerstuhl sägt und seine Freundin ihm die Koffer vor die Tür stellt, stellt sich Harri seinem härtesten Kampf: dem Erwachsenwerden. Gelungene Stadtkomödie aus Klagenfurt. Bis 21.45, ORF 1

foto: orf / pedro domenigg

20.15 KRIMIGAUDI

Grießnockerlaffäre (D 2017, Ed Herzog) Der Polizist Franz Eberhofer beschränkt sich in Sachen Anstrengung und Arbeit gern aufs Minimum. Als sein Vorgesetzter ermordet wird, auf der Tatwaffe sein Name eingraviert ist und sein einziges Alibi ein Vollrausch ist, macht sich Eberhofer dann doch daran, den Fall aufzuklären. Im Gegensatz zu seinen zwei Heimatkrimi-Vorgängern ist die Handlung kompakt, mangelnde Spannung wird durch trockenen schwarzen Humor aufgewogen. Bis 21.45, BR

20.15 EISKALT

Ice Age – Kollision voraus! (Ice Age: Collision Course, USA 2016, Galen T. Chu,

Mike Thurmeier) Zum fünften Mal jagt das Scrat schon seiner Eichel hinterher. Das Rattenhörnchen findet ein Raumschiff, das es in den Weltraum entführt. Dort trägt Scrat Mitschuld daran, dass bald ein Asteroid auf die Erde zurast. Es liegt an Faultier Sid und Mammut Manni, die Auslöschung alles Lebens zu verhindern. Bis 22.00, Sat 1

21.45 SHOWDOWN

Open Range – Weites Land (USA 2003, Kevin Costner) Charley Waite (Kevin Costner) und Boss Spearman (Robert Duvall) leben ihren Traum von Freiheit: Sie ziehen mit ihren Viehherden durch die Prärie. Die traute Zweisamkeit findet ein jähes Ende, als sie plötzlich einem Großrancher (Michael Gambon) begegnen, der ihnen mit einem Stacheldrahtzaun den Weg versperrt. Die eigentlich nach Frieden trachtenden Cowboys werden in einen Kleinkrieg verwickelt, der gefährlicher ist, als es zunächst wirkt. Für seinen Film erhielt Costner 2004 den Western Heritage Award. Bis 0.00, 3sat

21.45 FILMBIOGRAFIE

Mandela: Der lange Weg zur Freiheit (Long Walk to Freedom, GB/ZAF 2013, Justin Chadwick) Erst als Aktivist im Kampf gegen die Apartheid, nach 27 Jahren Haft auf Robben Island schließlich in Freiheit gefeierter Staatspräsident von Südafrika und Friedensnobelpreisträger: Nelson Mandela (1918-2013). Visuell beeindruckendes Drama mit gelungener Verkörperung Mandelas von Golden-Globe-Gewinner Idris Elba. Sehenswert! Bis 0.00, One

23.50 KOMÖDIE

Und täglich grüßt das Murmeltier (Groundhog Day, USA 1993, Harold Ramis) Der zynische TV-Wetteransager Phil Connors (Bill Murray) sitzt in einem Tag seines Lebens fest: Ausgerechnet der von ihm verabscheute Murmeltiertag, jedes Jahr am 2. Februar in der Kleinstadt Punxsutawney, Pennsylvania, gefeiert, wird ihm zum 24-Stunden-Gefängnis. Die musikalische Untermalung dazu kommt aus dem Radio, das "I got you Babe" in der Endlosschleife spielt. Mehrfach ausgezeichnete Komödie über einen Egozentriker, der durch die zum Verzweifeln absurde Situation ein mitfühlender Mensch wird. Bis 1.25, Das Erste

1.05 ACTION

Killer Elite (GB/AUS 2011, Gary McKendry) Der Thriller basiert auf dem biografischen Roman The Feather Men des Abenteurers, Forschers und ehemaligen Soldaten des britischen Special Air Service Sir Ranulph Fiennes. Im Film ist es der Söldner Danny Bryce (Jason Statham), der sich nach einem erfolgreichen Auftrag aus dem Geschäft zurückziehen möchte. Doch sein Freund und Mentor Hunter (Robert De Niro) wurde entführt. Bis 3.00, Puls 4