Überraschender Vlhova-Triumph im RTL am Semmering

Slowakin gewinnt vor Rebensburg und Worley – Brunner noch vor Dominatorin Shiffrin Vierte

Semmering – Der Damen-Riesentorlauf auf dem Semmering hat am Freitag mit einem Außenseitersieg geendet. Die bisher hauptsächlich auf Slalom spezialisierte Slowakin Petra Vlhova landete am Zauberberg ihren fünften Weltcuperfolg, den ersten im Riesentorlauf. Stephanie Brunner belegte als beste Österreicherin unmittelbar vor Favoritin Mikaela Shiffrin Rang vier.

Neben Vlhova standen Viktoria Rebensburg und Tessa Worley auf dem Podium. Shiffrin fiel nach Halbzeitführung noch auf Platz fünf zurück. Brunner, nach dem ersten Durchgang Zweite, fehlten am Ende vier Hundertstel auf den zweiten Podestplatz ihrer Karriere. "Ich habe die Spuren teilweise nicht getroffen", sagte die 24-Jährige. "Mit einem vierten Platz bin ich auch zufrieden."

foto: ap/giovanni auletta Viktoria Rebensburg, Petra Vlhova und Tessa Worley belegten am Zauberberg die Plätze zwei, eins und drei.

Vlhovas bestes Riesentorlauf-Ergebnis war bis dato ein siebenter Rang. "Ich bin wirklich glücklich", sagte die 23-Jährige im ORF-Interview. Sie habe höchstens mit einem Podestplatz spekuliert. Im Slalom am Samstag (10.30 und 13.30 Uhr, live ORF 1) darf sie sich als Shiffrins erste Herausforderin neuerlich Siegeschancen ausrechnen.

Die Österreicherinnen müssen zwar weiter auf den ersten Weltcup-Sieg im Riesentorlauf seit März 2016 warten, präsentierten sich aber mannschaftlich stark. Ricarda Haaser nahm Platz sieben ebenso gerne mit wie Anna Veith Rang acht. "Vor allem der erste Lauf war extrem gut", sagte die Ex-Weltmeisterin. "Im zweiten habe ich mir etwas schwerer getan mit dem Radius." (APA, 28.12.2018)

Damen-RTL am Semmering, Freitag

1. Petra Vlhova (SVK) 2:04,72 Min.

2. Viktoria Rebensburg (GER) +0,45

3. Tessa Worley (FRA) 2:05,32 +0,60

4. Stephanie Brunner (AUT) +0,64

5. Mikaela Shiffrin (USA) +0,66

6. Federica Brignone (ITA) +0,76

7. Ricarda Haaser (AUT) +0,90

8. Anna Veith (AUT) +0,94

9. Ragnhild Mowinckel (NOR) +1,00

10. Marta Bassino (ITA) +1,51

11. Wendy Holdener (SUI) +1,60

12. Frida Hansdotter (SWE) +1,62

13. Katharina Liensberger (AUT) +1,70

14. Bernadette Schild (AUT) +1,91

15. Mina Fürst Holtmann (NOR) +1,92

16. Irene Curtoni (ITA) +1,97

17. Thea Louise Stjernesund (NOR) +2,02

18. Mikaela Tommy (CAN) +2,16

19. Maryna Gasienica-Daniel (POL) +2,28

20. Katharina Truppe (AUT) +2,32

Riesentorlauf-Wertung (4):

1. Federica Brignone (ITA) 270

2. Tessa Worley (FRA) 265

3. Mikaela Shiffrin (USA) 255

4. Viktoria Rebensburg (GER) 210

5. Ragnhild Mowinckel (NOR) 199

6. Stephanie Brunner (AUT) 195

7. Petra Vlhova (SVK) 168

8. Wendy Holdener (SUI) 115

9. Anna Veith (AUT) 111

10. Frida Hansdotter (SWE) 83

Weltcup-Gesamtwertung (nach 14 Rennen):

1. Mikaela Shiffrin (USA) 934

2. Petra Vlhova (SVK) 488

3. Ragnhild Mowinckel (NOR) 396

4. Viktoria Rebensburg (GER) 366

5. Nicole Schmidhofer (AUT) 359

6. Federica Brignone (ITA) 335

7. Wendy Holdener (SUI) 334

8. Michelle Gisin (SUI) 316

9. Ilka Stuhec (SLO) 302

10. Tessa Worley (FRA) 265

11. Frida Hansdotter (SWE) 254

12. Stephanie Brunner (AUT) 235

13. Tina Weirather (LIE) 229

13. Katharina Liensberger (AUT) 229

15. Lara Gut-Behrami (SUI) 205