Jeder Wiener lässt zu Silvester im Mittel 47 Euro springen

Handel erwartet laut Wirtschaftskammer 60 Mio. Euro Umsatz

Wien – Die Wiener lassen sich den Jahreswechsel etwas kosten: Der Handel rechnet in der Bundeshauptstadt mit einem Umsatz von 60 Millionen Euro. "Im Durchschnitt geben die Wiener 47 Euro pro Person für Silvesterfeierlichkeiten aus", rechnete Rainer Trefelik, Spartenobmann in der Wiener Wirtschaftskammer, am Freitag in einer Aussendung vor.

Laut einer Umfrage im Auftrag der Kammer sind Männer mit 52 Euro etwas ausgabefreudiger als Frauen (43 Euro). Wobei es offenbar auch manche Silvestermuffel gibt: Denn nur 85 Prozent der Befragten haben angegeben, den Jahreswechsel überhaupt zu feiern.

foto: apa/hans punz Sekt, Delikatessen oder Glücksbringer – dafür machen lassen Wiener heuer zu Silvester im Schnitt 47 Euro locker.

Neben Sekt, Champagner und Delikatessen schenkt die Hälfte der Wiener auch kleine Glücksbringer. Außerdem werden 14 Tonnen Blei vergossen. Und neben 250.000 walzenden Paaren wollen 31 Prozent der Hauptstädter "bewusst auf das Läuten der Pummerin warten", weiß die Wirtschaftskammer.

Neben dem Handel dürfte sich auch das Hotelgewerbe über Silvester freuen. Denn die Stadt ist laut Michaela Reitterer, Chefin der Hoteliervereinigung, zu 96 Prozent ausgebucht.