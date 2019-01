Wer baut das beste 300 Euro-Smartphone?

Honor, Huawei und Nokia liefern gute Geräte

Fast alle in Österreich und Deutschland verkauften Smartphones kommen von Huawei, Apple oder Samsung. Vor dem Kauf steht für viele Nutzer erst mal eine Grundsatzfrage an: iOS (Apple) oder Android (alle anderen)? Beide Systeme haben ähnliche Funktionen, aber andere Stärken und Schwächen: Android lässt dem Nutzer mehr Freiheiten, iOS ist dafür leichter zu bedienen. Die Achillesferse von Android sind die Updates: Während Apple das aktuelle iOS 12 sogar noch für das fünf Jahre alte iPhone 5S brachte, kriegen Android-Handys nur knapp zwei Jahre lang Updates.

iPhone um 1659 Euro

Dann ist da noch der Preis. Ein iPhone XS Max von Apple kostet in Vollausstattung 1659 Euro. Auch Huawei und Samsung kratzen mit ihren Top- Smartphones, dem Mate 20 Pro und Galaxy Note 9, längst an der 1000- Euro-Grenze.

Honor Play

In der Klasse bis 300 Euro gibt’s Alternativen. In einem Test von Computer Bild holte sich das Honor Play den Sieg. Für 279 Euro erhält man ein Smartphone mit riesigem Bildschirm im langgezogenen 19,5:9-Format und schickem Design. Im Test punktete es mit flotter Kamera, hohem Arbeitstempo und gutem Akku. Knapp dahinter: das Huawei Mate 20 Lite (299 Euro) und das Nokia 7 Plus (299 Euro). Alle drei Geräte erhielten die Testnote 2,5; das Honor Play holte sich den Gesamtsieg, weil es 20 Euro günstiger als die Modelle von Huawei und Nokia ist.

Alles verschwimmt im Pixel-Matsch

Eine Schwachstelle der 300-Euro-Smartphones: die Kamera. Wer mit seinem Handy richtig gute Bilder machen will, ist in dieser Preisklasse falsch. Während in dieser Preisklasse bei Tageslicht noch recht ordentliche Bilder gelingen, sieht’s bei wenig Licht düster aus: Bis auf das Nokia 7 Plus und das iPhone 6S liefern alle Kandidaten verrauschte Bilder, alles verschwimmt im Pixel-Matsch. Wer gute Fotos will, muss zu teureren Smartphones wie dem Google Pixel 3 oder Huaweis Mate 20 Pro greifen. Solche Modelle bieten einen speziellen Modus für Nachtaufnahmen, der bei unbewegten Motiven erstaunlich gute Resultate bringt. (red, 28.12. 2018)