Ukraine kritisiert Kneissl in Streit um ORF-Journalist Wehrschütz

Eine Sprecherin des Geheimdiensts SBU sieht in dem ORF-Korrespondenten einen "prorussischen Propagandisten"

Kiew/Wien – Wegen ihrer Kritik an der Ukraine nach Problemen mit der Akkreditierung des ORF-Korrespondenten Christian Wehrschütz ist Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) selbst mit Kritik der ukrainischen Regierung konfrontiert. Für ukrainische Journalisten, die im Donbass oder in Russland im Gefängnis sitzen, habe sich Kneissl nie eingesetzt, erklärte die stellvertretende Regierungschefin Iwanna Klympusch-Zynzadse.

"Außenministerin Karin Kneissl hat 'Unterdrückung von Medien' in der Ukraine kritisiert. Wenn sie den ukrainischen Journalisten Stanislaw Assejew meinen sollte, den Putins Leute seit zwei Jahren im besetzten Donbass festhalten, danke dafür. Es wäre das erste Mal, dass das offizielle Österreich ihn bemerkt hätte", schrieb die für europäische Integration zuständige Ministerin am Donnerstagabend auf Twitter.

Klympusch-Zynzadse erwähnte auch weitere ukrainische Journalisten, die in Russland inhaftiert sind oder es waren. "Madame Minister Karin Kneissl – wird man von ihnen ein Wort über sie hören, im Geiste der Verteidigung von freien Medien?", schrieb sie.

SBU-Sprecherin: "Wehrschütz ist russischer Propagandist"

Im Zusammenhang mit den bürokratischen Schikanen gegen Wehrschütz, die am Donnerstag Anlass für Kneissls Kritik an einer "zunehmenden Einschränkung der Pressefreiheit in der Ukraine" waren, gab es keine Indizien für ein Einlenken. Wehrschütz war am 4. Dezember die Erneuerung seiner Akkreditierung im ostukrainischen Frontgebiet kommentarlos verweigert worden.

"Ich sehe ihn als prorussischen Propagandisten. Seine Veröffentlichungen sind gegen die Ukraine gerichtet", sagte eine Sprecherin des ukrainischen Geheimdiensts SBU in einem Telefonat mit der APA am Freitag. Sie betonte aber, dass es sich um eine persönliche Meinung und nicht um die offizielle Position des SBU handle. Die Entscheidung über eine Akkreditierung im Frontgebiet treffe allerdings seit Mai nicht mehr der SBU, sondern die Streitkräfte. "Lediglich wenn es die Streitkräfte für nötig erachten, ersuchen sie uns um eine Überprüfung. Wir überprüfen dann, ob der betreffende Mensch mit antiukrainischen Aktivitäten aufgefallen ist oder nicht."

Bei den Streitkräften selbst betonte man in der Vergangenheit die entscheidende Rolle des SBU. Angesichts der Ablehnung der Akkreditierung zweier langjähriger Mitarbeiter von Wehrschütz aus Donezk erklärte der Stabschef der Vereinten Streitkräfte, Generalmajor Waleri Sasluschni, im November der APA, dass die Streitkräfte nicht befugt seien, die Gründe dieser Ablehnung zu kommentieren: "Nach der gültigen Gesetzeslage erfolgt die Überprüfung von Journalisten durch den SBU, der auch die Zweckmäßigkeit der Ausstellung von Akkreditierungskarten bestimmt."

Wehrschütz: "Kein Verständnis für objektive Berichterstattung"

Der ORF-Korrespondent selbst erklärte zu der Angelegenheit am Donnerstag: "Der Kern des Problems ist, dass die derzeitige Führung in der Ukraine kein Verständnis für eine objektive und kritische Berichterstattung hat." (APA, red, 28.12.2018)