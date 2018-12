So streamen Sie kostenlos Filme und Musik über die Feiertage

Viele Streaming-Dienste bieten Probe-Abos zum Testen der Plattform

Die Feiertage bringen Zeit, um gemütlich Filme und Serien zu schauen oder bei guter Musik zu entspannen. Aber was tun, wenn einem weder das lineare TV-Programm noch die regionalen Radiosender gefallen? Dafür gibt es eine große Auswahl an Streaming-Angeboten, die Nutzer sogar testen können. Denn Plattformen wie Netflix oder Apple Music bieten kostenlose Probe-Abos an. "Bei der Nutzung einer solchen Probe-Mitgliedschaft sollten Anwender jedoch beachten, dass durch einen fahrlässigen Umgang schnell ein kostenpflichtiges Abonnement entstehen kann", schreibt das Onlineportal teltarif.de.

Kostenloses Entertainment kann über diverse Test-Abos bezogen werden. Wer sich beispielsweise für das Angebot von Amazon entscheidet, kann gleich mehrere Unterhaltungssparten abdecken und sowohl auf Prime Video als auch auf Prime Music zurückgreifen. Der Dienst kostet 69 Euro jährlich oder 7,99 Euro monatlich, wenn das 30-tägige Probe-Abo nicht rechtzeitig gekündigt wird. Nutzer können ihr Konto jedoch ganz einfach selbst unter 'Meine Prime-Mitgliedschaft' verwalten.

Sport und Serien

Auch auf Netflix findet sich eine breit gefächerte Auswahl an Filmen und Serien, die 30 Tage gratis getestet werden kann. Danach werden – je nach Variante – zwischen 7,99 Euro und 13,99 Euro pro Monat fällig. Allerdings erinnert Netflix seine Kunden an das Ende des Testzeitraums. Wer lieber Sport als Filme schaut, für den könnte der Streaming-Dienst DAZN interessant sein. Von Fußball über Eishockey und Football bis hin zu Darts, finden Sport-Fans einen guten Mix, den sie live streamen oder zeitversetzt schauen können.

Für Musikliebhaber gibt es ebenfalls Streaming-Portale. Nicht nur Besitzer von Apple-Produkten können die mehr als 50 Millionen Songs über Apple Music via App auf ihrem Smartphone oder Tablet hören, sondern auch Android-Nutzer. Die Gratis-Testphase, die jederzeit beendet werden kann, beträgt sogar drei Monate. Anschließend müssen Kunden 9,99 Euro pro Monat zahlen. Alternativ bietet Google Play Music ebenfalls eine umfangreiche Songauswahl, die auch offline angehört werden kann und YouTube Music beinhaltet. Interessierte können 30 Tage den Familientarif des Dienstes ausprobieren. Anschließend werden knapp zehn Euro fällig. (red, 29.12.2018)