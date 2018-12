Auf diese 13 vielversprechenden Games kann man sich 2019 freuen

metrovideogame

Der eisige Endzeit-Shooter wurde bereits einmal verschoben. Er hätte eigentlich im Herbst 2018 erscheinen sollen, nun wird er am 15. Februar für Playstation 4, Xbox One und PC veröffentlicht.

Metro Exodus setzt nach den Ereignissen in Metro 2033 und Metro Last Light an und lässt Spieler nach einem Atomkrieg abermals in das verstrahlte Russland ziehen. In der Rolle des Protagonisten Artyom muss man den U-Bahn-Schächten, die vielen Menschen, aber auch Mutanten als Unterschlupf dienen, entfliehen und sich in einer Gruppe von Spartan Rangers auf die Suche nach neuem Leben machen.