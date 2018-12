Kritik in der CDU an Plänen, Bundeswehr für EU-Ausländer zu öffnen

Verteidigungspolitiker Henning Otte sieht in Plänen zur Öffnung "keine Lösung für unser Personalproblem"

Berlin – In der deutschen konservativen Union gibt es Vorbehalte gegen eine Öffnung der deutschen Bundeswehr für EU-Ausländer. Der CDU-Verteidigungspolitiker Henning Otte sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Freitagsausgaben), in erster Linie würden deutsche Staatsbürger für die Bundeswehr benötigt.

"Soldat ist kein Beruf wie jeder andere. Wenn wir Schwierigkeiten haben, Deutsche für den Dienst in der eigenen Truppe zu gewinnen, muss die Attraktivität der Bundeswehr weiter erhöht werden."

Anwerbung überlegt

"Es mag Einzelfälle geben, in denen ein EU-Ausländer eine dringend benötigte Spezialfähigkeit sinnvoll in die Truppe einbringen kann", sagte der Bundestagsabgeordnete weiter. "Aber das ist keine Lösung für unser Personalproblem."

Die Bundeswehr erwägt angesichts von Rekrutierungsproblemen eine Anwerbung von Ausländern aus anderen EU-Staaten. Der Generalinspekteur der Bundeswehr, Eberhard Zorn, sieht dies als "eine Option" und hat als Beispiele Ärzte und IT-Spezialisten genannt. Der "Spiegel" berichtet unter Berufung auf ein vertrauliches Konzept des Verteidigungsministeriums, angeworben werden sollten vor allem Polen, Italiener und Rumänen.

Österreicher dürfen nicht

Deutschland wäre in diesem Fall nicht der erste EU-Staat, der seine Armee für Bürger anderer Unionsstaaten öffnet. In Belgien, Dänemark, Irland oder Luxemburg können EU-Bürger in die Armee aufgenommen werden, wobei es meist zusätzliche Erfordernisse wie Sprachkenntnisse oder einen längeren Aufenthalt im Land gibt. Österreicher verlieren beim Eintritt in einen fremden Militärdienst ihre Staatsbürgerschaft.

"Einem Staatsbürger, der freiwillig in den Militärdienst eines fremden Staates tritt, ist die Staatsbürgerschaft zu entziehen", heißt es in Paragraf 32 des österreichischen Staatsbürgerschaftsgesetzes. Um Österreichern einen Dienst in der deutschen Bundeswehr zu ermöglichen, müsste wohl das österreichische Staatsbürgerschaftsgesetz geändert werden, was nach Ansicht von Beobachtern wenig wahrscheinlich ist. (APA, 28.12.2018)