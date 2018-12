Fünf Verletzte bei Überfall in Kirche in Wien-Floridsdorf

Die Täter raubten mehrere Ordensbrüder aus und fesselten sie

Wien – Großeinsatz der Polizei und Rettungskräfte in Wien-Floridsdorf: Laut Angaben der Wiener Polizei überfielen zwei Täter die Kirche Maria Immaculata in Strebersdorf und raubten fünf Ordensbrüder im Alter zwischen 56 und 68 aus.

Alle fünf Opfer wurden verletzt, der älteste Ordensbruder erlitt schwerere Blessuren am Kopf, war aber ansprechbar. Die zumindest zwei Täter kamen gegen 13.30 Uhr in die Kirche, in der zu dem Zeitpunkt keine Messe stattfand.

Ein etwa 1,80 Meter großer Täter, der mit ausländischem Akzent sprach, traf den 68-jährigen Ordensbruder an und misshandelte diesen schwer. Dem Opfer kam ein weiteres Ordensmitglied zu Hilfe, das ebenfalls verletzt wurde. Gerüchte, wonach die Täter auch Schusswaffen einsetzten, bestätigte die Polizei nicht. Die Verletzungen entstanden durch stumpfe Gewalt, sagte Polizeisprecher Harald Sörös. Möglicherweise hatten die Täter Eisenstangen dabei.



Den beiden Misshandelten dürften weitere drei Ordensbrüder zu Hilfe gekommen sein, die ebenfalls verletzt wurden. Gegen 16.15 Uhr wurde die Polizei verständigt, welche die Verletzten fand. Bei den vier leichter Verletzten dürfte es um Prellungen gehen. Alle fünf wurden in Krankenhäuser eingeliefert.

Das Motiv der vermutlich zwei Männer war zunächst noch unklar. Es gab Indizien, die auf ein Raubmotiv hindeuteten. Eine Terrorattacke schloss Sörös aus. Die Wiener Einsatzgruppe Alarmabteilung (Wega) durchsuchte am Abend das Pfarrhaus, die Täter verschanzten sich aber nicht mehr auf dem Gelände.

Über Strebersdorf kreiste ein Polizeihubschrauber, der die Großfahndung nach den Geflüchteten unterstützte. Auch die Wiener Berufsrettung war im Einsatz. So war der Katastrophenzug am Strebersdorfer Platz postiert.

Zeuge: Täter spionierte Kirche möglicherweise aus

Ein Zeuge, der seit sieben Jahren als Haustechniker im vis-a-vis gelegenen De-La-Salle-Gymnasium arbeitet, berichtete von einem Gespräch mit einem Geistlichen nach dem Überfall: Dieser habe demnach ihm gegenüber behauptet, er habe einen der Täter bereits Tage zuvor in der Kirche gesehen. Womöglich wollte der Mann die Gegebenheiten auskundschaften. (APA, 27.12.2018)