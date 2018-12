Partyplan fürs Silvester-Wochenende: Raus in die Nacht!

Klein, schick, trashig, undergroundig, bewährt: Wer sich Silvester nicht entziehen will, dem helfen fünf Party-Kategorien

Der partytechnisch meist antizipierte und gleichzeitig meist verhasste Tag des Jahres steht bevor. Die Erwartungen sind hoch, Enttäuschungen wahrscheinlich. Viele entziehen sich dem Wahnsinn gleich und legen sich mit Ohrenstöpseln ins Bett oder feiern privat. Für alle anderen sollten hier ein paar Optionen dabei sein.

KLEIN, ABER FEIN

Die relativ junge Luster Bar hat sich das ganze Jahr als solide Location für kleine, aber feine Partys etabliert. Von 2018 verabschiedet man sich mit einem geschmackvollen DJ-Set von Fluxuskompensator, dem Zusammenschluss einiger Herren aus dem Affine-Records-Umfeld. Sehr toll könnte auch das Vinyl-Set der niederländischen DJ-Pionierin und Produzentin Marcelle im Rhiz werden. Die vermengt und vermischt unter dem Motto "Kein Stil als Stil" musikalische Raritäten, die eigentlich an völlig unterschiedlichen Ecken und Enden des Genrespektrums stehen.

Wie sich das ausgeht – und es geht sich aus -, sollte man gehört haben. Das Linzer Solaris lässt ausrichten, dass ihm Silvester am Popo vorbeigeht, sperrt aber trotzdem für Gleichgesinnte auf. Dementsprechend entspannt wird der Jahreswechsel dort bei Hip-Hop-Beats ignoriert.

DEFINITIONSSACHE

Manche finden geschmackvolle Interieurs schick, andere zieht das Wort "Gala" an und wieder andere sich selbst einen Anzug. In die erste bis zweite Kategorie fällt der Philvester im Foyer des Gartenbaukinos, der nach der alljährlichen Maschek-Gala mit Musik gefeiert wird. An ein ähnliches Publikum richtet sich auch die Silvestergala in der Roten Bar. Ohrwürmer und Gassenhauer von den 1950ern bis 80ern stehen dort – mit Balkonvorteil – auf dem Spielplan. Auch ganz fesch scheinen sämtliche Rooftop-Partys, wie zum Beispiel die des Hotels Triest. Anzug und Glitzerkleid gehen wie immer bei den üblichen Verdächtigen wie der Passage oder dem Volksgarten.

ES LEBE DER UNTERGRUND

Zum Extremrave laden heute gleich vier partyversierte Kollektive. Bliss, Common Contact, No Drama und Sisters eliminieren zusammen jegliche Erinnerung an 2018. Um den Ort zu erfahren, ist allerdings etwas Recherchearbeit notwendig. Das Kollektiv In Dada Social hält im Opera Club Hof – von Reggaeton 2.0 bis Gabba ist alles möglich. Die Aura des Undergrounds umgibt auch die Silvesterfeierlichkeiten der Super Unusual Beings, die unter der Abkürzung SUB für eine kurze Zeit einen Club in 1050 betrieben haben.

Die Anrainer waren keine Fans, und das SUB musste zusperren, was der Clubkultur nicht, der Legendenbildung aber umso zuträglicher war. Um sich an die goldene Ära zu erinnern, bitte im AU vorstellig werden.

POP, MIX & MATCH

Auf vier Floors, einem für die 90ies, einem für die Nullerjahre, einem fürs aktuelle Jahrzehnt und einem für Disco-Klassiker, wird mit einem Herz für Trash heute im Loft gefeiert. Mix&Match kann man im Horst haben: Von Tech House über Hip Hop ist bei der Super Raketen Disko für alle was dabei. Die Veranstaltung Glitza, Chrome und Schlechte Rapper scheint sich selbst nicht allzu ernst zu nehmen. Sympathiepunkte kann man dafür im Dessous in Meidling abliefern. Das WUK steht indessen zum sechsten Mal im Zeichen des queeren Loveballs. Das Motto lautet "Tarzan" – man sollte sich gleichzeitig warm anziehen und kaum. Um Bad Taste geht es bei der alljährlichen Silvestersause im Kulturverein Röda, Steyr.

SICHERE BANK

Für alle, die es zu Silvester auch nicht anders machen wollen als an einem normalen Wochenende, gibt es die Evergreens. In der Grellen Forelle kümmert sich Austrian Apparel um ein Techno-Live-Set auf dem Main-Floor. Im benachbarten Werk spielen Wegbegleiter des Clubs wie Masha Dabelka, Kobermann oder Slick. Die Schwester-Kollektive Mutter und Meat Market kümmern sich gewohnt hart und herzlich ums Fluc. Pratersauna und VIE i PEE tun sich zur Silvestergala wie immer öfter zusammen. Im Flex läuft Beat It as usual und im U4 Behave.

Mit Drum 'n' Bass bis Techno wird es in der Linzer Tabakfabrik ordentlich laut, auf den Drop wartet man im Grazer Dom im Berg, wo Chris Willsman zu Gast sein wird. (Amira Ben Saoud, 28.12.2018)