Trump verärgert irakische Politiker mit Überraschungsbesuch

Nach fast zwei Dienstjahren hat der US-Präsident erstmals Truppen im Einsatzgebiet besucht. Nicht alle waren erfreut

Wenn zwei im Grunde Ähnliches wollen, aber trotzdem darüber streiten, dann kann das zum Beispiel so aussehen: US-Präsident Donald Trump reiste in der Nacht auf Donnerstag in den Irak, wo die USA nach wie vor mit rund 5.200 Soldatinnen und Soldaten stationiert sind, um dort den amerikanischen Rückzug aus Syrien zu verteidigen. Die USA seien "nicht mehr der Weltpolizist", wiederholte er dort eine Botschaft aus dem Wahlkampf 2016.

Genau das, ein Ende der US-Präsenz in der Region, will eigentlich auch Sabah al-Saadi vom irakisch-nationalistischen Schiitenblock Islah – aber eben anders. Er bezeichnete den Besuch des US-Präsidenten auf der Militärbasis Al-Asad westlich von Bagdad als eine "eklatante Verletzung der irakischen Souveränität" und eine "aggressive Handlung" der USA. Trump müsse erkennen, "dass die US-Besatzung des Irak vorbei ist". Aus diesem Land abziehen will Trump aber eben nicht, das versicherte er auch am Rande seines Truppenbesuchs. Man könne von der Basis Al-Asad aus sogar "wieder in Syrien eingreifen", sollte dies wegen des Wiedererstarkens des "Islamischen Staats" (IS) nötig werden, sagte Trump, der erst vergangene Woche eigentlich den Sieg über die Terrormiliz verkündet hatte.

Für Irritationen hatte sein unangekündigter Besuch schon vor den kritischen Äußerungen al-Saadis und mehrerer weiterer Parlamentarier gesorgt. So ist es bei der Visite etwa auch nicht zu einem Treffen mit dem neuen Premier Adel Abdul Mahdi gekommen, offenbar weil man sich nicht auf einen Treffpunkt einigen konnte. Mahdi lehnte es ab, Trump in der US-Basis zu besuchen, Trump weigerte sich aus Sorge um seine Sicherheit, die Regierungsstellen in Bagdad mit seiner Anwesenheit zu beehren. Immerhin soll das Treffen nach den Worten von Trump-Sprecherin Sarah Huckabee Sanders bald nachgeholt werden: Mahdi habe eine Einladung in die USA angenommen.

Präsident in Angst

Für Trump war die Visite ohnehin schon eine Premiere: Bisher war der Oberbefehlshaber der US-Streitkräfte stets dafür kritisiert worden, dass er seine Truppen noch nie in einem Einsatzgebiet besucht hatte. Erklärend hatte Trumps Umfeld dazu immer angeführt, dass der Staatschef schlicht die Reise in gefährliche Weltgegenden fürchte. Seinen Kritikern hat Trump mit der Reise nun vorerst den Wind aus den Segeln genommen. Dafür darf sich der Präsident bestätigt fühlen: Das über 20-stündige Ausbleiben von Twitter-Nachrichten hatte gemeinsam mit Sichtungen der Air Force One über England schon Mittwochnachmittag im Internet Spekulationen befeuert, er sei auf dem Weg in den Irak oder nach Afghanistan. Wirklich geheim war der Trip zum Zeitpunkt der Landung also nicht mehr. Nach Angaben der Washington Post wird nun diskutiert, ob Trump in weniger auffälligen Jets verreisen sollte.

Weiter laut ist in den USA die Kritik am Syrien-Abzug, auch weil dieser Staatschef Bashar al-Assad helfe. Für den gab es am Donnerstag noch eine weitere erfreuliche Meldung: Die Vereinigten Arabischen Emirate kündigten an, bald wieder ihre Botschaft in Damaskus zu öffnen. (Manuel Escher, 27.12.2018)