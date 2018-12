Zehn atemberaubende Aufnahmen unseres Heimatplaneten 2018

foto: nasa earth observatory/lauren dauphin

Wirbelnder Gigant

Hurrikan Florence traf am 14. September 2018 in North Carolina auf die Ostküste der USA. Davor wirbelte er fast zwei Wochen lang über den Atlantik. Diese Aufnahme zeigt Florence am 12. September rund 700 Kilometer südöstlich von Wilmington, North Carolina, entfernt.