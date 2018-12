2019 gehen TV und Streaming auf die "Blutwies'n"

foto: hbo

Finale grande

2019 geht Großes zu Ende: Game of Thrones läutet ab April den Abschluss der Saga ein. Die Knastfrauen aus Orange Is the New Black sind ab Frühjahr am Ende. Homeland macht die Lichter aus. Veep sagt Bye. Die Lindenstraße schließt die Pforten, und noch in diesem Jahr sagt der Musiksender Viva "Servus, pfüat Gott und auf Wiedersehen".