Samsung liefert Android 9 für das Galaxy S9

Früher als erwartet hat Auslieferung in Europa begonnen – Zeitplan für weitere Updates veröffentlicht

Manchmal geht es dann doch schneller als erwartet: Samsung hat überraschend mit der Auslieferung der ersten Updates auf Android 9 begonnen. Und noch erfreulicher: Europäische Nutzer sind dabei von Anfang an mit dabei.

Update

Seit kurzem wird die Aktualisierung auf Android 9 für Galaxy S9 und S9+ an die ersten User ausgeliefert, berichtet Sammobile. Demnach bestätigen unter anderem Nutzer aus Deutschland, der Schweiz und Italien, dass sie das große Update erhalten haben. Zuvor hatte Samsung die Softwareaktualisierung in einem öffentlichen Beta-Program getestet.

Die neue Version beinhaltet aber nicht nur all die Verbesserungen von Android 9 selbst, Samsung führt damit auch eine neue Generation der eigenen Oberfläche einher. Diese nennt sich One UI und bringt unter anderem einen systemweiten Nachtmodus sowie viele Detailverbesserungen am grafischen Stil. Auch Optimierungen für die Einhandnutzung hat man vorgenommen.

Ausblick

Parallel dazu hat Samsung in seiner Members-App eine Roadmap für die Aktualisierung anderer Geräte auf Android 9 veröffentlicht. Demnach soll als nächstes im Februar das Note 9 die neue Version erhalten. Im März folgen dann das S8 und das S8+ sowie das Note 8. Im Verlaufe des restlichen Jahres sollen dann zahlreiche andere Samsung-Geräte bedient werden.

Hintergrund

Android 9 wurde bereits Anfang August von Google veröffentlicht. Zunächst nur für Googles eigene Pixel-Geräte verfügbar, haben in den vergangenen Wochen zahlreiche Hersteller nachgezogen, vor allem jene, die ihre Geräte mit Android One ausliefern, einer nah am Original orientierten Ausgabe des Betriebssystems. Samsung lässt sich mit seinen Updates üblicherweise länger Zeit als manch anderer Hersteller, mit der Freigabe vor Ende des Jahres ist man trotzdem erheblich flotter als in den Vorjahren. Damals mussten sich die Nutzer – mindestens – bis zum Ende des Winters gedulden. (apo, 27.12.2018)