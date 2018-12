Piraterie: Die am meisten heruntergeladene TV-Serie 2018 ist ...

Neue Nummer eins profitiert davon, dass es vergangenes Jahr keine frischen "Game of Thrones"-Episoden gab

Auch in der mittlerweile neunten Staffel erfreut sich die Zombie-Serie "The Walking Dead" weiter großer Popularität. Besonders stark scheint das Interesse dabei unter jenen zu sein, die ihr Serienprogramm mithilfe von Bittorrent zusammenstellen.

Spitzenreiter

"The Walking Dead" war 2018 weltweit die am meisten heruntergeladene TV-Serie, berichtet Torrentfreak. Dabei profitiert sie allerdings von einem Ausfall: Von "Game of Thrones" wurden im ablaufenden Jahr keine neuen Folgen veröffentlicht. Zuvor war die von HBO produzierte Fantasy-Serie jahrelang an der Spitze des Rankings gestanden.

Bei Torrentfreak betont man zudem, dass das Interesse an "Game of Thrones"-Episoden auch so äußerst hoch geblieben ist, insofern geht man davon aus, dass es im kommenden Jahr eine Rückkehr an die Spitze geben wird. 2019 sollen die letzten Episoden der Serie veröffentlicht werden.

Aufteilung

Die weiteren Plätze im Ranking zeigen einmal mehr, dass das Interesse der Downloader nicht immer direkt mit der breiteren Masse übereinstimmt. So folgt bereits auf Platz 2 die Superheldenserie "The Flash", dahinter dann die Comedy "The Big Bang Theory", und bereits auf Platz 4 "Vikings". Mit "Titans auf Rang 5, "Arrow" auf Position 6 und "DC's Legends of Tomorrow" am neunten Platz finden noch drei weitere Superheldenserien aus dem DC-Universum Einzug in diese Liste. Interessanterweise reicht es beim viel diskutierten "Westworld" hingegen nur für Platz 8. (red, 27.12.2018)