Kritischer russischer Blogger zu sechs Jahren Haft verurteilt

Kritiker sprechen von politisch motiviertem Urteil

Moskau – Ein behördenkritischer Blogger ist in Moskau nach Angaben seines Anwalts zu sechs Jahren Haft wegen Erpressung verurteilt worden. Kritiker halten das Urteil vom Mittwoch für politisch motiviert. Alexander Walow, der sich in seinem Internet-Blog kritisch mit den Behörden in der südrussischen Stadt Sotschi auseinandergesetzt hat, war vorgeworfen worden, von einem Abgeordneten Geld erpresst zu haben.

Walow soll demnach von Juri Napso 300.000 Rubel (3.835,34 Euro) verlangt zu haben, angeblich im Austausch für die Löschung von Blog-Posts über einen privaten Swimmingpool, den den Abgeordnete an einem Stadtstrand in der Schwarzmeer-Stadt gebaut habe. Walow hat jegliches Fehlverhalten bestritten.

Berufung angekündigt

Sein Anwalt Alexander Popkow kündigte Berufung gegen das Urteil an, das er als grausam bezeichnete. "Wir wussten, dass wir kein ehrliches und faires Urteil bekommen würden", sagte Popkow.

Der bekannte Kreml-Kritiker Alexej Nawalny schrieb bei Twitter, Walow werde aus rein politischen Gründen eingesperrt. Seine Strafe erscheine hart. Sechs Jahre sei so viel, wie man für einen Mord bekomme. Unterstützer von Walow hatten schon während der Untersuchungshaft die Freilassung des Bloggers gefordert. (APA/Reuters, 26.12.2018)