Syrische Luftabwehr schießt in Damaskus

Unbestätigte Meldungen über israelischen Luftangriff – Syrische Armee verlegt Truppen nach Norden

Damaskus – Die syrische Luftabwehr hat laut Berichten staatlicher Medien am Dienstag auf einen Angriff in der Nähe der Hauptstadt Damaskus reagiert. Die Nachrichtenagentur Sana und das staatliche syrische Fernsehen berichteten, die Luftabwehr habe das Feuer auf einen "feindlichen Angriff" eröffnet. Laut Sana wurden dabei mehrere "feindliche Ziele" abgeschossen.

Von wem der Angriff ausging, wurde in der Berichten nicht gesagt. Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte ging von einem israelischen Raketenangriff aus. Israelische Flugzeuge hätten Raketen auf Waffenlager südwestlich und südlich von Damaskus gefeuert, sagte der Leiter der Beobachtungsstelle, Rami Abdel Rahman. Die Angaben der Beobachtungsstelle, die ihre Angaben aus einem Netzwerk von Informanten vor Ort bezieht, können von unabhängiger Seite kaum überprüft werden.

Video des Luftabwehreinsatzes.

In der Vergangenheit hat Israel dutzende Male Ziele in Syrien angegriffen, oftmals in der Gegend von Damaskus. Sie richteten sich gegen militärische Einrichtungen der syrischen Regierung oder ihrer Verbündeten, der schiitischen Hisbollah-Miliz und des Iran.

Armee verlegt Truppen nach Norden

Im Norden Syriens spitzt sich die Lage nach dem angekündigten Abzug der USA zu. Syrische Truppen würden mit Unterstützung Russlands in dem Raum Manbij verlegt, teilten Milizen in der Kurden-Hochburg am Dienstag mit.

Die Truppenbewegungen seien mit den Milizen in der Stadt abgestimmt. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte die Vertreibung der syrischen Kurdenmiliz YPG aus Manbij angekündigt, die Offensive nach Bekanntgabe des Abzugs der US-Truppen aus Syrien aber zunächst verschoben.

"Die Schlacht wird bald beginnen", sagte der Sprecher der Nationalen Armee, Jussef Hamud. Die Nationale Armee ist eine Rebellen-Fraktion, die von der Türkei unterstützt wird. "Was wir jetzt an der Front beobachten können ist die Verstärkung aller Kräfte, um die volle Einsatzbereitschaft für die Schlacht herzustellen", sagte Hamud.

Der syrische Präsident Bashar al-Assad lehnt die türkische Intervention im Norden seines Landes als Verletzung der Souveränität ab. Erdogan will gegen die kurdischen Milizen in Nordsyrien vorgehen, in denen er Unterstützer der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK sieht. Die PKK kämpft in der Türkei für mehr Autonomie der kurdischen Regionen. (APA, AFP, Reuters, 25.12.2018)