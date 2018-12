Zwei Tote bei Brand im Bezirk Bruck an der Leitha

Rollstuhlfahrer starb im Keller

Bruck an der Leitha – Ein Brand in einem Einfamilienhaus im Bezirk Bruck an der Leitha hat am späten Nachmittag des Christtages zwei Todesopfer gefordert. Eine 80-Jährige und ihr 55 Jahre alter Sohn kamen nach Polizeiangaben ums Leben.

Der Brand brach gegen 17.20 Uhr im Keller des Einfamilienhauses aus. Dort hatte sich der 55-Jährige aufgehalten. Der Mann saß im Rollstuhl. Die Mutter (80) dürfte im Erdgeschoß gewesen sein.

Der Notarzt konnte nur mehr den Tod der beiden Bewohner feststellen, sagte Holub. Die Staatsanwaltschaft Korneuburg hat die Obduktion der Opfer angeordnet.

Die Ursache des Brandes war vorerst nicht bekannt. Das Landeskriminalamt Niederösterreich hat die Ermittlungen übernommen. (APA, 25.12.2018)