Notdurft im Wald löste große Suchaktion in Oberösterreich aus

23-Jähriger hatte sich verirrt

Attnang-Puchheim – Ein 23-Jähriger, der Dienstag früh in einem Wald nahe Attnang-Puchheim im Bezirk Vöcklabruck seine Notdurft verrichtete und nicht mehr zurückkehrte, hat eine große Suchaktion ausgelöst. Sie konnte beendet werden, als er sich endlich unverletzt bei einer Angehörigen meldete. Das berichtete die Landespolizeidirektion Oberösterreich in einer Presseaussendung.

Der junge Mann aus dem Bezirk Gmunden war gegen 5.50 Uhr gemeinsam mit einem Bekannten in einem Taxi von Vöcklabruck nach Attnang-Puchheim gefahren. Unterwegs ließ er den Lenker bei einem Waldstück anhalten, weil er dringend seine Blase entleeren musste. Er stapfte ins Gehölz. Weil er auch nach längerem Warten nicht zurückkehrte, schlug sein Begleiter Alarm.

Zunächst rückten mehrere Polizeistreifen zur Suche nach dem Vermissten aus. Sie fanden ihn jedoch nicht. Deshalb lief gegen 8.30 Uhr eine großangelegte Suchaktion an. Die Oberösterreichische Rettungshundebrigade mit 14 Hunden, die Feuerwehr Puchheim mit 20 Mann, sowie zehn Polizisten in örtlichen Polizeistreifen und mit dem Polizeihubschrauber waren im Einsatz. Gegen 9.20 Uhr meldete sich der Vermisste bei einer Angehörigen und teilte ihr mit, dass er im nahen Regau zu holen sei. Er gab an, er habe sich im Wald verirrt und das Taxi nicht mehr gefunden. Er blieb unverletzt. (APA, 25.12.2018)