Frühmorgendlicher Abverkauf bei Saturn und Mediamarkt

Zwischen sechs und neun Uhr morgens können Nutzer am 27.12. zahlreiche Schnäppchen ergattern

Die Weihnachtssaison ist vorbei, die Taschen zahlreicher Kunden aber dank Gutschein- und Geldgaben prall gefüllt: Von dieser Ausgangslage versuchen Mediamarkt und Saturn zu profitieren. Die beiden Elektronikhändler bieten am 27.12. eine "Frühshoppen"-Aktion an. Zwischen sechs und neun Uhr morgens können potenzielle Käufer von deutlichen Rabatten Gebrauch machen. So gibt es etwa das iPhone 7 mit 32 GB für 377 Euro, Saturn verkauft das Galaxy S8 vertragsfrei um 349 Euro ab.

Günstige Fernseher

Besonders bei Fernsehern kann man zuschlagen, hier gibt es zahlreiche Vergünstigungen. Die Aktion gilt nur in den Geschäften und solange der Vorrat reicht. Die beiden Elektronikmärkte haben in der Vergangenheit immer wieder mit derartigen Sonderaktionen für Aufsehen gesorgt. Teils kam es bei Eröffnungen der Geschäfte schon zu Tumulten und Verletzten. Es ist zu erwarten, dass es in den kommenden Tagen auch stressfreiere Angebote geben wird. Außerdem können unerwünschte Weihnachtsgeschenke auf Online-Marktplätzen wie Willhaben oder Ebay ersteigert werden. (red, 25.12.2018)