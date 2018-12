Tote bei Protesten in mehreren Städten im Sudan

Polizeigewalt gegen Demonstranten, die bereits den siebenten Tag in Folge ihren Zorn gegen den langjährigen Staatschef Omar al-Bashir auf die Straße tragen

Khartum – Im Sudan geht die Polizei gewaltsam gegen Demonstranten vor, die bereits den sechsten Tag in Folge gegen die Politik des langjährigen Staatschefs Omar al-Bashir demonstrieren.

Tote Demonstranten

Die Proteste hatten sich am vergangenen Mittwoch an einer Verdreifachung des Brotpreises entzündet. Güter des täglichen Bedarfs haben sich jüngst stark verteuert, zudem herrscht eine Währungskrise. In rund einem Dutzend Städten gehen nun seit einer Woche Demonstranten auf die Straße, am Montag legten Ärzte ihre Arbeit nieder. Bei Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften wurden nach Angaben von Behördenvertretern und Augenzeugen mindestens zwölf Menschen getötet. Die Opposition spricht von mehr als 20 Toten. In mehreren Regionen wurde der Ausnahmezustand ausgerufen.

Am Montag hatte die Polizei Tränengas gegen protestierende Fußballfans eingesetzt. Laut Anrainern sollen Sicherheitskräfte sogar Schüsse abgegen haben. Zudem wurden laut Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Dutzende Personen festgenommen und werden wegen des Vorwurfs der Anstiftung zur Sabotage festgehalten, darunter 14 Führungspersönlichkeiten von Oppositionsparteien.

Unbestätigten Angaben zufolge sollen einige Demonstranten am Dienstag zum Präsidentenpalast marschieren wollen, um Bashir einen Rücktrittsaufruf zu überreichen.

Vorwurf Völkermord

Viele Demonstranten fordern einen Rücktritt Bashirs, der den Sudan seit 1989 mit harter Hand regiert und gegen den ein Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) wegen Völkermords vorliegt. Der Sudan liegt wirtschaftlich am Boden. In den vergangenen Monaten sind die Preise für viele Lebensmittel in dem afrikanischen Land stark gestiegen.

Angesichts der Proteste hat al-Bashir nun Reformen in Aussicht gestellt. Durch "echte Reformen" solle den Bürgern ein "ordentliches Leben" garantiert werden, sagte er am Montag nach Angaben der amtlichen Nachrichtenagentur Suna. (Reuters, APA, red, 25.12.2018)