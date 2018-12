Der Webstandard wünscht frohe Feiertage!

Das Jahr nähert sich dem Ende, verbringen Sie eine tolle Zeit mit Freunden und Familie

Eine Woche liegt im Kalender noch vor uns, eingeläutet vom Weihnachtsabend. Hinter uns liegt ein ereignisreiches, spannendes, unterhaltsames sowie hin und wieder auch anstrengendes Tech-Jahr.

Die wichtigsten Events sind vorüber, ein letztes Highlight liefert noch der Chaos Communication Congress, der am 27. in Leipzig seine Pforten öffnet. Die Pause danach ist eher knapp bemessen. Ab 8. Jänner sehen wir schon die Elektroniktrends für das kommende Jahr auf der CES in Las Vegas.



Wir hoffen wir haben Sie gut durch die Events und Entwicklungen in 2018 begleitet. Von Smartphonevorstellungen, Gadgets, Games, Memes bis hin zur Fernseh- und Kinozukunft und netzpolitischen Entwicklungen. So manche Angelegenheiten (Facebook, we‘re looking at you) werden uns wohl auch noch 2019 bschäftigen und natürlich auch hier zu lesen sein. Und freilich haben wir auch bis zum Jahreswechsel noch allerhand lesenswerte Artikel für Sie auf Lager.



Nun aber genug über unseren Endspurt. Wir hoffen, Sie genießen diesen Abend und die Weihnachtstage im Kreise von Freunden und Familie (mit gutem Speis‘ und Trank) und finden dazwischen auch ein wenig Ruhe und Entspannung.

Mögen Ihnen außerdem nervige IT-Probleme erspart bleiben. Frohe Weihnachten!

actionaidsweden

(red, 24.12.2018)