Türkei lässt österreichischen Journalisten Zirngast frei

Prozess wegen Mitgliedschaft in einer Terrororganisation beginnt am 11. April

Ankara – Der seit September in der Türkei inhaftierte österreichische Journalist Max Zirngast wurde am Montag freigelassen. Die Europaabgeordnete Berîvan Aslan verkündete am Montagnachmittag, Zirngast sei bereits auf freiem Fuß. Der österreichischer Botschafter in Ankara und die Familie Zirngast würden den jungen Mann vom Gefängnis abholen, sagte Außenministeriumsprecher Peter Guschelbauer.

Auch Zirngasts Zellenkollege Mithatcan Türetken und Hatice Göz, die sich alle seit 11. September 2018 in Untersuchungshaft befanden, wurden am Montag freigelassen, verkündet die Solidaritätskampagne "#FreeMaxZirngast".

Der Anwalt des jungen Mannes hatte der Deutschen Presse-Agentur (dpa) mitgeteilt, ein Gericht in Ankara hätte am Montag die Entlassung von Zirngast angeordnet. Allerdings dürfe er nicht ausreisen und müsse sich jede Woche bei der Polizei melden. Der Anwalt erwarte die Freilassung des Österreichers noch am Abend, sagte er. Sein Mandant müsse sich auch nach wie vor wegen des Vorwurfs der Mitgliedschaft in einer Terrororganisation vor Gericht verantworten. Prozessauftakt sei am 11. April.

Kneissl erfreut

Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) hat bevorstehende Entlassung Zirngasts als einen "ersten wichtigen Schritt" bezeichnet. "Wir werden uns weiterhin für die möglichst rasche Abwicklung des Strafverfahrens einsetzen", teilte Kneissl mit.

Noch Ende November hatte die Politikerin erklärt, "solange etwas in Gerichtshänden" sei, könne man sich politisch nicht einmischen.

Erfreut zeigte sich Kneissl, dass "unsere umfangreichen Bemühungen in diesem Fall konkrete Früchte tragen". Zirngast und seinen Eltern wünschte sie ein "unter den Umständen möglichst frohes Weihnachtsfest".

Der Österreicher war im September festgenommen worden. Er arbeitete unter anderem für die linke Zeitschrift "re:volt". Dabei setzte er sich kritisch mit dem Verhältnis der Türkei zur verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans PKK auseinander. Die PKK gilt in der Türkei, Europa und den USA als Terrororganisation. (red, APA, 24.12.2018)