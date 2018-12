Historischer Kalender – 25. Dezember

1818 – Während der Christmette in der Pfarrkirche in Oberndorf bei Salzburg wird erstmals das Lied "Stille Nacht" gesungen.

1928 – In Los Angeles hat der erste Western-Tonfilm, "In Old Arizona", Premiere.

1973 – Die arabischen Ölländer geben eine Erhöhung ihrer Förderung um zehn Prozent bekannt, obwohl sie kurz zuvor beschlossen hatten, die Ölpreise am 1. Jänner 1974 zu verdoppeln.

1978 – Vietnamesische Truppen marschieren in Kambodscha ein, um das Terrorregime der Roten Khmer unter Pol Pot zu stürzen.

2008 – Bei einer Explosion in einem Wohnhaus in der Ukraine kommen mindestens 17 Menschen ums Leben.

Geburtstage:

Henri Nannen, dt. Publizist (1913-1996)

Ahmed Ben Bella, alg. Politiker und 1. alg. Staatschef (1918-2011)

Anwar al-Sadat, ägypt. Staatsmann (1918-1981)

Hanna Schygulla, dt. Schauspielerin (1943- )

Todestage:

Karl Capek, tschech. Schriftsteller (1890-1938)

Joan Miro, span. Maler (1893-1983)

Tristan Tzara, frz. Schriftsteller (1896-1963)

Otto Müller, schweiz. Bildhauer (1905-1993)

(APA, 25.12.2018)