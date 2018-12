Royal Bank of Scotland beantragte wegen Brexit deutsche Banklizenz

Zwecks Zugang zum europäischen Märkten nach EU-Austritt Großbritanniens

Bangalore/London – Die Royal Bank of Scotland (RBS) hat einem Zeitungsbericht zufolge eine Banklizenz in Deutschland beantragt, um nach dem Brexit Zugang zu den europäischen Märkten zu behalten. Die Bank plane, ihre derzeitige Frankfurter Filiale durch die neue lizensierte Einheit zu ersetzen, berichtete die "Financial Times" am Sonntag.

Eine Stellungnahme der Bank war zunächst nicht zu bekommen. Seit der Übernahme der niederländischen ABN Amro 2007 verfügt die RBS bereits über eine Banklizenz auf dem Kontinent.

Im Oktober hatte das Geldhaus erklärt, 100 Millionen Pfund (knapp 111 Mio. Euro) wegen der mit dem EU-Austritt Großbritanniens verbundenen Risiken beiseitezulegen. (APA/Reuters, 24.12.2018)