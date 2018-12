Zahl der Todesopfer durch Tsunami in Indonesien auf 281 gestiegen

Laut Behörden mehr als 1.000 Menschen verletzt

Jakarta – Nach dem jüngsten Tsunami in Indonesien ist die Zahl der Todesopfer auf mehr als 280 gestiegen. Bei der Naturkatastrophe seien mindestens 281 Menschen ums Leben gekommen und mehr als 1.000 weitere verletzt worden, teilte die Katastrophenschutzbehörde des Landes am Montag mit.

servus tv

Die Opferzahl dürfte weiter ansteigen, mehr als 50 Menschen wurden noch vermisst. Während Experten vor neuen Flutwellen warnten, suchten die Rettungskräfte in den Trümmern weiter nach Überlebenden.

Flutwellen ohne Vorwarnung

"Die Zahl der Opfer und der Schäden wird weiter ansteigen", sagte Katastrophenschutzsprecher Sutopo Purwo Nugroho, nachdem die Behörde die Totenzahl von 222 auf 281 angehoben hatte. Rettungskräfte waren bei regnerischem Wetter mit schwerem Gerät im Einsatz, um in den betroffenen Gebieten Trümmer zu entfernen. Der indonesische Präsident Joko Widodo wurde am Montag in der Unglücksregion erwartet.

foto: reuters Die Polizei sucht nach weiteren Opfern, über 50 werden noch vermisst.

Der Tsunami war am Samstagabend nach einem Vulkanausbruch ohne Vorwarnung über Küstenregionen und Touristenstrände an der Meerenge von Sunda hereingebrochen. Die Flutwellen trafen im Süden der Insel Sumatra und im Westen der Insel Java an Land. Hunderte Gebäude wurden zerstört.

Weitere Tsunamis wahrscheinlich

Ausgelöst wurden die bis zu 90 Zentimeter hohen Wellen durch einen unterseeischen Erdrutsch nach einer Vulkaneruption auf der kleinen Insel Anak Krakatoa zwischen Java und Sumatra. Der Experte Richard Teeuw von der Universität Portsmouth warnte, es gebe eine "hohe" Wahrscheinlichkeit für weitere Tsunamis, solange die derzeitige Aktivität des Vulkans anhalte. Denn diese könne zu weiteren Erdrutschen unter Wasser führen.

Indonesien wird immer wieder von katastrophalen Tsunami-Flutwellen heimgesucht. Diese entstehen in der Regel durch Erdbeben unter dem Meeresboden. Dass sie durch Vulkanausbrüche und Erdrutsche ausgelöst werden, ist eher selten.

Bei einem schweren Beben und einem anschließenden Tsunami kamen erst Ende September auf der indonesischen Insel Sulawesi mehr als 2.000 Menschen ums Leben. Besonders verheerend war der Tsunami zu Weihnachten 2004: Damals starben in den Anrainerstaaten um den Indischen Ozean rund 220.000 Menschen, allein 168.000 davon in Indonesien. Ausgelöst worden war diese Katastrophe durch ein Seebeben der Stärke 9,1. (APA/AFP, 24.12.2018)