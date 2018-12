Polizei sucht Besitzer von verendeter Riesenschlange in Niederösterreich

Die Schlange ist etwa 3,5 Meter lang und 15 Kilo schwer

Grafenwörth – Nach der Auffindung einer verendeten Riesenschlange am Samstag im Augebiet von Seebarn am Wagram in der Gemeinde Grafenwörth (Bezirk Tulln) wird um Hinweise auf den Besitzer ersucht. Der etwa 3,5 Meter lange und 15 Kilo schwere Tigerpython dürfte erfroren sein, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich.

Die Schlange war von zwei Fischern entdeckt worden. Sie dürfte laut einem Sachverständigen bereits vor längerer Zeit verendet sein, teilte die Polizei mit. Der Python lag in einem etwa einen halben Meter tiefen Biberloch. Hinweise zur Ausforschung des Besitzers sind u.a. an die Polizeiinspektion Grafenwörth (Tel.: 059133 / 3283) erbeten. (APA, 23.12.2018)