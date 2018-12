Transfer: Haidara von Salzburg zu RB Leipzig

Der derzeit verletzte 20-jährige Mittelfeldspieler wechselt in die deutsche Bundesliga zum Schwesternklub

Salzburg – Amadou Haidara verlässt Österreichs Fußball-Meister Salzburg. Der derzeit verletzte Mittelfeldspieler wechselt in die deutsche Bundesliga zum Schwesternklub RB Leipzig. Dies gaben die Salzburger am Samstag auf Twitter bekannt. Der 20-Jährige aus Mali war im Sommer 2016 nach Salzburg gewechselt und in der Mozartstadt zu einem prägenden Akteur geworden.

Ein Wechsel nach Sachsen war bereits seit längerem medial kolportiert, von den Salzburger Verantwortlichen aber stets dementiert worden. Der Mittelfeldspieler wird wegen einer schweren Knieverletzung aber noch monatelang keine Spiele bestreiten können. (APA, 22.12.2018)