US-Beauftragter für den Kampf gegen den IS tritt zurück

Brett McGurk hat seinen Rückzug nur einen Tag nach dem Rücktritt von Verteidigungsminister James Mattis angekündigt

Washington – Der US-Sondergesandte für den Kampf gegen den "Islamischen Staat" (IS) hat laut dem Fernsehsender CBS seinen Rücktritt eingereicht. Brett McGurk hat zwar ohenhin geplant, im kommenden Jahr abzutreten, aber nach der überraschenden Entscheidung von US-Präsident Donald Trump, die US-Truppen aus Syrien abzuziehen, zog er bereits kurz vor Weihnachten die Reißleine und reichte seinen Rücktritt ein.

Es ist bereits der zweite Rücktritt in einer Woche innerhalb der US-Regierung. Bereits am Donnerstag kündigte US-Verteidigungsminister James Mattis seinen Rücktritt aus Protest gegen die Entscheidung zu Syrien an. Mattis sagte in seinem ungewöhnlich deutlich formulierten Rückrittschreiben, der Präsident habe das Recht, jemanden zu ernennen, "dessen Ansichten besser zu Ihren passen". (red, 22.12.2018)