Shiffrin führt in Courchevel, Schild Dritte

Vier Hundertstel vor Slowakin Vlhova – Salzburgerin Bernadette Schild nach erstem Lauf Dritte

Courchevel – Top-Favoritin Mikaela Shiffrin liegt nach dem ersten Durchgang des Weltcup-Slaloms in Courchevel in Führung. Die 23-jährige Dreifach-Weltmeisterin aus den USA startet allerdings nur mit vier Hundertstelsekunden Vorsprung auf die Slowakin Petra Vlhova in den zweiten Lauf (ab 13.30 Uhr/live ORF eins). Halbzeitdritte war die Salzburgerin Bernadette Schild (+0,26 Sek.). (APa, 22.12.2018)

Zwischenstand nach erstem Slalom-Durchgang in Courchevel

1. Mikaela Shiffrin (USA) 47,70 Sek.

2. Petra Vlhova (SVK) 47,74 +0,04

3. Bernadette Schild (AUT) 47,96 +0,26

4. Wendy Holdener (SUI) 48,25 +0,55

5. Frida Hansdotter (SWE) 48,44 +0,74

6. Nina Haver-Löseth (NOR) 48,66 +0,96

7. Erin Mielzynski (CAN) 48,88 +1,18

8. Chiara Costazza (ITA) 48,96 +1,26

9. Katharina Liensberger (AUT) 49,04 +1,34

. Katharina Truppe (AUT) 49,04 +1,34