Flugbetrieb in London-Gatwick erneut wegen Drohnen eingestellt

Störaktionen durch Drohnen hatten den Flughafen bereits zuvor für 36 Stunden lahmgelegt

London – Der Flugbetrieb am britischen Flughafen Gatwick wurde am Freitagabend wegen Störaktionen durch Drohnen erneut zeitweise eingestellt. Eine Sprecherin des Flughafens kündigte die Maßnahme wegen des "Verdachts auf Drohnensichtung" an. Einem Polizeisprecher zufolge seien die Flüge aus Sicherheitsgründen eingestellt worden. Die Drohne soll um etwa 18.10 Uhr (MEZ) aufgetaucht sein.

Gezielte Drohnen-Störaktionen hatten den Londoner Flughafen bereits zuvor für 36 Stunden lahmgelegt. Etwa 40-mal waren die Drohnen über dem Flughafen gesichtet worden. Es handelt sich dabei nach Angaben der Polizei um Drohnen für den professionellen Gebrauch.

Wer hinter den Aktionen steckt, ist weiterhin unklar. Die Behörden haben mittlerweile aber mehrere Verdächtige ausfindig gemacht, berichtete der "Guardian". Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund gebe es nicht. (red, APA, 21.12.2018)