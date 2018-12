TV-Tipps für Samstag, 22. Dezember

Bürgeranwalt, Geschenkt, Ein Mann namens Ove, Gerhard Bronner, Broken Flowers – Blumen für die Ex, Pavarotti und Wenn die Gondeln Trauer tragen – mit Radiotipps

17.30 MAGAZIN

Bürgeranwalt 1) Im Mühlviertel protestiert eine Bürgerinitiative gegen die Errichtung einer 40 Kilometer langen 110-kV-Freileitung. 2) Schlechte Noten für Museen? Erschwerter Zugang für Menschen mit Behinderungen. 3) Nachgefragt: die Blutpflaume am Waldviertler Friedhof. Bis 18.20, ORF 2

20.15 STADTKOMÖDIE

Geschenkt (Ö 2018, Daniel Geronimo Prochaska) Weiter geht es im Reigen der neuen ORF-Stadtkomödien und Landkrimis: Schauplatz ist dieses Mal St. Pölten. Der grantelnde Journalist Plassek arbeitet für ein Gratisblatt und seinen Alkoholspiegel. Seine Artikel in einem Regionalblatt lösen eine mysteriöse Serie von Geldspenden an ihn aus. Dazu kommt der Stress mit Manuel, einem 14-jährigen Jungen aus Deutschland, den eine alte Bekannte bei ihm geparkt hat. Thomas Stipsits glänzt in der Komödie, die auf der gleichnamigen Romanvorlage von Daniel Glattauer basiert. Mit dabei sind noch Tristan Göbel oder Julia Koschitz. Bis 21.45, ORF 1

foto: orf Zur Direktorin, bitte! Gerold Plassek (Thomas Stipsits) und Manuel (Tristan Göbel) warten vor dem Büro der Direktorin auf die Rüge – zu sehen in der neuen Stadtkomödie "Geschenkt" um 20.15 Uhr in ORF 1.

20.15 GRANTSCHERM

Ein Mann namens Ove (S 2015, Hannes Holm) Für den 59-jährigen Ove ist das Leben nach dem Tod seiner Frau sinnlos geworden. Der Frührentner hat bereits versucht, sich selbst zu töten. Den neuen Nachbarn in seiner Siedlung gelingt es, Ove aus seiner Isolation zu locken. Er verträgt sich sogar mit seinem Kumpel Rune wieder. Als die Behörden den gelähmten Rune zwangseinweisen wollen, erwacht Oves Kampfgeist von neuem. Mit Rolf Lassgård, der schon Kurt Wallander großartig spielte. Bis 22.30, Servus TV

kinocheck

21.00 ZEITGESCHICHTE

ORF Legenden – Gerhard Bronner Gerhard Bronner verfasste unzählige Sketche, Parodien und Lieder. Hits wie Der g'schupfte Ferdl oder Der Papa wird's schon richten haben bis heute Kultstatus. Regisseur Christian Hager zeichnet ein Porträt des gebürtigen Wieners, der aufgrund seiner jüdischen Wurzeln schon in jungen Jahren schwere Schicksalsschläge hinnehmen musste. Seine ganze Familie wurde von den Nazis ermordet, ihm gelang die Flucht nach Palästina. Bis 21.50, ORF 3

21.40 GENRE

Broken Flowers – Blumen für die Ex (USA 2005, Jim Jarmusch) Der alternde Herzensbrecher Don (Bill Murray) erfährt, dass er einen 19-jährigen Sohn hat. Doch wer ist die Mutter? Mit Blumen macht er sich auf den Weg zu seinen Exfreundinnen. Ein Film wie ein Tom-Waits-Song: kratzig, knarzig, melancholisch. Bis 23.20, One

moviepilot trailer

21.45 WÜRDIGUNG

Pavarotti, ein Sänger für das Volk Vom Meistertenor zur Popikone: Am 6. September 2017 gedachte die Musikwelt des zehnten Todestags von Luciano Pavarotti, dem populärsten aller Operntenöre. Was war das Geheimnis seines Erfolgs? Wie schaffte es Pavarotti, die Oper volkstauglich zu machen? Bis 22.40, Arte

22.05 FLIEGENFISCHEN

Aus der Mitte entspringt ein Fluss (A River Runs Through It, USA 1991, Robert Redford) Wer Fliegenfischen sagt, meint diesen Film: Brad Pitt und Tom Skerritt werden am Fluss erwachsen. Schöne Bilder mit noch schöneren Menschen. Im Flow. Bis 0.05, 3sat

23.20 TOD IN VENEDIG

Wenn die Gondeln Trauer tragen (Don't Look Now, I/GB 1973, Nicolas Roeg) Um den Tod ihrer Tochter zu überwinden, ziehen John und seine Frau Laura nach Venedig. In den engen Gassen wartet der Schrecken. Meisterhafter Fiebertraum mit Donald Sutherland und Julie Christie. Bis 1.10, One