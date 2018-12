TV-Tipps für Mittwoch, 26. Dezember

Cirque du Soleil: Kurios – Cabinet of Curiosities Die Show des Cirque du Soleil entführt den Zuseher in die Welt eines Forschers, dessen Lebenswelt durch das Auftreten einer Kuriosität nach der anderen mit Poesie und Humor auf den Kopf gestellt wird. Bis 23.10, Arte

Tatort: Der Turm (D 2018, Lars Henning) Janneke (Margarita Broich) und Brix (Wolfram Koch) werden nachts zu einem Tatort gerufen. Eine junge Frau, spärlich bekleidet, eine Plastiktüte über den Kopf gezogen, liegt tot zu Füßen eines der Bankentürme Frankfurts. Während Janneke früh an dem gesicherten und geräumten Tatort eintrifft, verspätet sich Brix. Als Brix endlich eintrifft, findet er Janneke bewusstlos im Aufzug. Die Spurensuche beginnt. Bis 21.45, ARD

FeierAbend: Die Therapie der Liebe Seit Jahrzehnten setzt sich Pater Gabriel Mejía Montoya in Kolumbien für Kinder und Jugendliche ein. Er ist da für die, die auf der Straße leben, drogensüchtig sind, sich prostituieren oder von Rebellen angeworben wurden. Bis 20.05, ORF 2

Re: Palermos stolze Schuhputzer – die Rückkehr der Sciuscià Palermo gilt als eine der ärmsten Städte Europas, jeder Vierte ist arbeitslos, Tausende strömen nach Norden. Aber Vicenzo, gelernter Zahntechniker, wollte bleiben. Jetzt sitzt er in Palermo auf einem kleinen Bänkchen mitten auf der Straße und putzt Passanten, die über ihm thronen, die Schuhe. Bis 20.15, Arte

Radiotipps für Mittwoch

10.05 FEATURE

Hörbilder Spezial: "Mein Glück ist, dass mich mein Glück nicht verlässt ..." Imre Kormos. Held und Halunke (2/2) "Meine Mutter hat immer schlecht über ihren Ziehvater geredet: Imre Kormos war unnahbar, egozentrisch und außerdem ein Angeber. Er hat behauptet, 1944 in Budapest als Nazi verkleidet Juden gerettet zu haben." Zweiter Teil der Spurensuche von Natasa Konopitzky.

Bis 11.00, Ö1

11.50 GESPRÄCH

Intermezzo In der Pause der Matinee mit den Wiener Symphonikern ist der US-amerikanische Sänger Norman Reinhardt zu Gast. Bis 12.10, Ö1

13.00 GESPRÄCH

FM4 Doppelzimmer Zu Gast bei Elisabeth Scharang ist der Schriftsteller Michael Köhlmeier. Bis 15.00, FM4

13.10 KULINARISCH

Das Ö1 Küchenradio Am 1. Jänner startet die Familie Lässig mit einem Konzert im Wiener Stadtsaal ihre neue Tour und präsentiert außerdem ihre erste CD mit dem Titel Im Herzen des Kommerz. Im Küchenradio kochen drei Bandmitglieder, nämlich Kathie Priemer-Humpe, Clara Luzia und Gerald Votava, ein dreigängies Menü.

Bis 14.00, Ö1

19.05 RELIGION

Memo – Ideen, Mythen, Feste Ein Stück England in Wien: Die anglikanische Gemeinde in Wien hat ihr Zentrum in der Botschaftskapelle des Vereinigten Königreichs. Ihre Geschichte reicht immerhin schon ins 19. Jahrhundert zurück – und sie bildet heute die vielleicht multikulturellste Kirchengemeinde Wiens.

Bis 19.30, Ö1

21.00 MUSIK

Sonic Essay Daniel Haaksman seziert das Album New Amerykah von Erykah Badu. Bis 22.00, FM4 (Oliver Mark, 26.12.2018)