TV-Tipps für Dienstag, 25. Dezember

Der kleine Lord, Das kalte Herz, Das letzte Einhorn, Horst Lichter sucht das Glück, Winter in Schweden, James Bond, Helene Fischer, Cleopatra und Margaret Rutherford – mit Radiotipps

9.05 MUSS SEIN

Der kleine Lord (Little Lord Fauntleroy, GB 1980, Jack Gold) Alle Jahre wieder steht Frances Hodgson Burnetts Jugendbuchklassiker um den süßen Bengel (Ricky Schroder) und den griesgrämigen alten Geizkragen (Alec Guinness), der seine Lektion lernt, auf dem Programm. So muss Weihnachten sein. Bis 10.45, ORF 2

night of the trailers

15.45 MÄRCHENHAFT

Das kalte Herz (DDR 1950, Paul Ver hoeven) Der Köhler Hans ist bettelarm, und deshalb verspricht ein böser Geist, der Holländer-Michel, ihn reich zu machen. Doch dafür verlangt er etwas Grausames: Hans muss sein Herz gegen einen Stein tauschen. Die beste Verfilmung des Märchens von Wilhelm Hauff. Bis 17.25, MDR

18.25 ZAUBERWALD

Das letzte Einhorn (The Last Unicorn, USA/GB/J/D 1982, Jules Bass / Arthur Rankin Jr.) Ein Einhorn lebt im immergrünen Wald, in dem kein Tier leiden oder hungern muss. Eines Tages belauscht das Fabelwesen zwei Jäger, die behaupten, dass es das letzte Einhorn auf der Welt sei. Geplagt von Einsamkeit bricht sie auf, um die anderen Einhörner zu suchen. Ein zauberhaftes Abenteuer. Bis 20.15, ORF 2

the last unicorn - trailer

19.15 RUNDFAHRT

Horst Lichter sucht das Glück Der talentierte Showkoch und Altwarentandler Horst Lichter gurkt mit dem Schauspieler Hardy Krüger jr. per Motorrad durch Südfrankreich. Bis 20.15, ZDF

19.40 REPORTAGE

Re: Winter in Schweden Wenn jeden Tag um 15 Uhr die Sonne untergeht und es um 16 Uhr stockfinster ist, dann hat das Auswirkungen auf unsere Stimmung. Die Lichtdesignerin Chiara Carucci lebt in Stockholm und sagt, die Erfahrungen, die sie in Schweden im Winter gemacht hat, haben sie persönlich und ihre Arbeit geprägt. Bis 20.15, Arte

20.15 UNSCHLAGBAR

James Bond: Skyfall (GB 2012, Sam Mendes) James Bond stürzt bei einem Einsatz schwerverletzt in eine Schlucht. Seine Kollegin Eve hat auf Geheiß von MI6-Chefin M (Judi Dench) auf einen Widersacher geschossen, jedoch 007 getroffen. Totgeglaubt taucht Bond unter, um später gegen den skrupellosen Cyberterroristen Raoul Silva zu kämpfen. Daniel Craig bekommt bei seinem dritten Einsatz im Dienste Ihrer Majestät mit Javier Bardem einen würdigen Widersacher. Bis 22.30, ORF 2

20.15 BESCHERUNG

Die Helene-Fischer-Show Oh, die fröhliche Helene stellt wieder einen Tannenbaum auf, und alle Kinderlein kommen, auf dass die Glocken süßer nie klingen. Eine schöne Bescherung. Bis 23.20, ORF 2

20.15 HÄUPTER

Cleopatra (USA 1963, Joseph L. Mankiewicz) Im Jahre 48 vor Christus: Nach der siegreichen Schlacht bei Pharsalus gelangt Cäsar nach Alexandria. Die schöne Kleopatra gewinnt mit ihren Verführungskünsten den Imperator für sich. Er macht sie zur Herrscherin von Ägypten und zu seiner Geliebten. Der monströseste (und erfolgloseste) aller monströsen (und erfolglosen) Historienschinken im Hollywood der 60er-Jahre: maßlos im Verbrauch von Drehzeit, Geld (der Film brachte beinah 20th Century Fox zu Fall), Nerven (des Regisseurs und aller Mitarbeiter) sowie Emotion (Elizabeth Taylor und Richard Burton lieferten einen Krieg nach dem anderen). Bis 0.30, Servus TV

trailersplaygroundhd

20.15 KOMISCHE ALTE

16 Uhr 50 ab Paddington (Murder She Said, GB 1962, George Pollock) Der erste in der Reihe der "Miss-Marple-Filme" mit der unvergleichlichen Margaret Rutherford als kriminalistisch begabter Dame. In diesem Fall klärt sie einen Mord, den sie beobachtet hat, den ihr aber niemand glaubt. Für Freunde der Reihe hält Kabel eins um 22.05 Uhr die Folge Der Wachsblumenstrauß bereit. Bis 23.40, Kabel eins

sagenhafttv

20.15 DOKUMENTATION

Die weißen Löwen von Timbavati Die berührende Geschichte zweier bemerkenswerter und extrem seltener, wilden Weißer Löwenjungen. Die Zwillinge wachsen in der weiten Wildnis Südafrikas auf, im Timbavati-Naturreservat des Krüger-Nationalparks. Der Film begleitet die Jungen auf ihrem Weg zum Erwachsenwerden. Bis 21.45, Arte