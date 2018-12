"Töte deine Pflegeeltern": Amazons Alexa verstört User

Die Sprachassistentin nutzt oft Inhalte aus dem Netz – was dazu führt, dass sie manchmal unpassende Sätze von sich gibt

Amazon versucht vermehrt, Alexa beizubringen, menschliche Konversationen zu führen und auch zu scherzen. Das hat aber auch teils ungewollte Folgen, wie "Reuters" berichtet – ein Kunde etwa gibt an, dass sie zu ihm sagte: "Töte deine Schwiegereltern". In anderen Fällen sprach sie ungefragt über Hundekot und sexuelle Praktiken.

Komplexe Wünsche erfüllen

Amazons will, dass Alexa über jegliche Themen sprechen kann, die sie im Internet findet. Das Ziel ist, auch komplexere Wünsche der Kunden befolgen zu können – etwa Gesellschaft. Aktuell beschränken sich Gespräche mit Sprachassistenten auf Befehle – etwa "Schalt das Licht aus" oder "Erhöhe die Lautstärke". Um also Alexa in dieser Hinsicht intelligenter zu machen vergibt Amazon den mit 500.000 US-Dollar dotierten "Alexa-Preis" an Entwickler, die ihre Fähigkeiten verbessern können. Nutzer können übrigens mitmachen, indem sie Alexa dazu auffordern, zu plaudern.

Kunden als (unfreiwillige) Tester

Amazon-Chef Bezos hat es bisher genehmigt, dass Kunden als Testobjekte für Innovationen bei Alexa genutzt werden. Dadurch soll die Lernfähigkeit der Sprachassistentin weitaus schneller ansteigen. Das funktioniert offenbar auch: Kunden haben die Konversationsbots im heurigen Jahr besser bewertet als im letzten, sagt eine informierte Person zu "Reuters". In manchen Fällen wurden Bots aber auch frühzeitig abgedreht

Etwa im Falle des Nutzers, der die Aufforderung bekam, die Pflegeeltern umzubringen. Er beschwerte sich und gab eine schlechte Bewertung ab. Das Ereignis wurde untersucht; offenbar hatte Alexa ohne Kontext ein Posting auf dem sozialen Medium Reddit zitiert.

Natürliche Sprache

Doch Amazons Bestreben ist kein einfaches: Damit Alexa natürlich sprechen kann, müsste sie erst lernen, auf soziale Signale zu reagieren – etwas, wo sich bereits viele Menschen schwer tun. Ein Ansatz ist, regelmäßig das Internet zu crawlen und dort Antworten zu suchen. Hier sind bestimmte Filter im Einsatz, die etwa Schimpfwörter erkennen und sie filtern. (red, 22.12.2018)