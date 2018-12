Samsung TVs bekommen Google Assistant, Bixby soll aber bleiben

Für die 2019er-Modelle des Fernseherherstellers – Parallele Nutzung anvisiert

Aktuell sind es vor allem zwei digitale Assistenten, die den Markt dominieren: Jener von Google sowie Amazons Alexa. Damit will sich natürlich nicht jeder Konkurrent zufriedengeben, und werkelt lieber an eigenen Lösungen. So setzt etwa Samsung exklusiv auf seinen Assistenten Bixby – zumindest bisher.

Partnerschaft

Laut einem aktuellen Bericht von Variety sollen kommende Samsung-Fernseher auch mit dem Google Assistant ausgeliefert werden. Dieser soll auf den 2019er-Modellen des Herstellers also fix vorinstalliert werden. Das bedeutet allerdings nicht, dass Bixby in der Versenkung verschwindet. Die beiden Assistenten werden parallel zum Angebot stehen – ähnlich wie es LG bei den eigenen TVs mit Alexa und Google Assistant löst.

Erst vor einigen Wochen hat Samsung im Rahmen seiner eigenen Entwicklerkonferenz einige Neuerungen für Bixby vorgestellt. Es ist also davon auszugehen, dass man diesen weiter vorantreiben will. Das ändert aber nichts daran, dass die Software aktuell in Hinblick auf die Funktionalität deutlich hinter dem Mitbewerb herhinkt.

Ausblick

Eine offizielle Ankündigung dieser Partnerschaft dürfte übrigens nicht mehr lange auf sich warten lassen. Stellt doch Samsung üblicherweise seine neue TV-Generation im Rahmen der CES vor. Und diese wird bereits in der zweiten Jännerwoche in Las Vegas abgehalten. (red, 21.12.2018)