Bund empfiehlt: Verpartnerung muss vor Ehe nicht gelöst werden

Innen- und Justizministerium geben Empfehlung, Kritik kommt aus Wien

Wien – Eine Verpartnerung zwischen zwei Homosexuellen muss nicht aufgelöst werden, bevor ab Jänner 2019 eine Ehe geschlossen wird. Dies hat das Innenministerium, verantwortlich für das Personenstandswesen, nun in einem Infoschreiben an die Länder klargestellt. Unklarheiten bleiben danach aber dennoch, wie die Stadt Wien kritisiert.

Das Schreiben, das dem STANDARD vorliegt, stellt außerdem lediglich eine Empfehlung dar, Justiz- und Innenministerium sind der Ansicht, dass "die genannten Bestimmungen aber bis zu einer allfälligen legistischen Klarstellung verfassungskonform dahingehend interpretiert werden, dass eingetragene Partner miteinander eine Ehe schließen können, ohne dass zuvor ihre eingetragene Partnerschaft aufgelöst werden muss".

Ab 1. Jänner können homosexuelle Paare also heiraten, heterosexuelle Paare können sich verpartnern – in beiden Fällen, ohne eine vorherige Verbindung vorher aufzulösen. Das Innenministerium kündigt in dem Schreiben außerdem an, dass nähere Informationen zur technischen Umsetzung in einem gesonderten Schreiben kommen.

Wien ist unzufrieden

Aus Wien kommt Kritik am Vorgehen von Türkis-Blau. "Die juristisch eigentlich heiklen Fragen" seien "gar nicht thematisiert worden", heißt es aus dem Büro des für Standesämter zuständigen Stadtrats Peter Hanke (SPÖ). Erst 382 Tage nach dem VfGH-Erkenntnis reagiere man auf die neue Rechtslage. Man vermutet, dass der Bund auch nur deshalb tätig geworden sei, weil die Stadt am gestrigen Donnerstag in Eigenregie Umsetzungsbestimmungen für die Wiener Standesbeamten veröffentlicht hat.

Unzufrieden ist Wien, weil sich das Schreiben des Innenministeriums nur mit dem Wechsel von Ehe in die eingetragene Partnerschaft und umgekehrt beschäftigt. "Es fehlen Anweisungen im Umgang mit binationalen Ehen und auch Anweisungen die Anerkennung 'im Ausland geschlossener gleichgeschlechtlicher Ehen' betreffend", heißt es aus dem Büro von Hanke. Wien wird daher seine Rechtsauslegung wie geplant umsetzen und binationale Eheschließungen dann durchführen, wenn beide Partner aus einem Land kommen, in dem die Ehe für alle erlaubt ist.

Bundesländer uneinig

Bis zuletzt waren Standesämter bundesweit in Wartestellung und überlegten sich eigene Positionen, falls keine Information mehr kommen würde. So beschloss man in Bregenz, den Antrag abzulehnen und das Paar auf den Gerichtsweg zu schicken, falls eine Verpartnerung in eine Ehe umgewandelt werden solle, wie Gerhard Rosemann, Leiter des Standesamtes Bregenz, sagte.

Auch in Salzburg wollte man nicht vorpreschen, Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP) sagte, er werde bestimmt nicht vorpreschen und "abwarten, was der Bund uns vorgibt". Abwarten und bereits verpartnerte Paare vorerst wegschicken wollte man im Zweifelsfall auch in Linz.

Anders sah das Markus Tilly, er leitet in Innsbruck die Abteilung Standesamt und Personenstandsangelegenheiten. Er schließt seine erste gleichgeschlechtliche Ehe am 4. Jänner und sagte, das mache er "auf jeden Fall". Auch das blau regierte Wels zeigte sich der Ehe für allen gegenüber liberal. (red, APA, 21.12.2018)