Glattauer-Verfilmung als ORF-Stadtkomödie: Thomas Stipsits wird nichts "Geschenkt"

foto: orf/mona film

An Emotionen mangelt es "Geschenkt" nicht. Thomas Stipsits verkörpert den vollbärtigen, meist leicht angetrunkenen Plassek, geht in Wutausbrüchen auf, driftet in Tagträume ab und himmelt die Lehrerin von Manuel (Tristan Göbel) an. Dieser Sohn einer Bekannten von Plassek wurde bei ihm geparkt, was keinem der beiden wirklich schmeckt. Nicht nur in diesem Zusammenspiel punktet die Komödie von Regisseur Daniel Prochaska, der damit seinen Erstling abliefert, mit Timing und viel Gespür für skurrile Einfälle.

Die Spendenserie, über die Plassek berichtet und die immer Einrichtungen aus seinen Meldungen trifft, dient dabei als Anker, wenngleich das Zwischenmenschliche sukzessive in den Fokus rückt. "Der Film ist wahnsinnig lustig und sozialkritisch", meinte Romanautor Daniel Glattauer. "Man muss das nicht zum Thema Nummer 1 machen. Trotzdem kommt es in die Sinne der Zuseher hinein. Es kommt auf subtile Weise etwas heraus, was mir politisch wichtig ist. Nie hat mich jemand als einen politischen Schreiber eingeschätzt, das wird auch nicht mehr so sein. Aber diese Dinge kommen dennoch im Film vor."