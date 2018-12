Stephanie Brunner Halbzeitzweite in Courchevel

ÖSV-Läuferin nach erstem Durchgang des Riesentorlaufs zeitgleich mit Shiffrin und nur hinter Rebensburg

Courchevel – ÖSV-Läuferin Stephanie Brunner hat sich beim Riesentorlauf in Courchevel eine glänzende Ausgangsposition für die Entscheidung erarbeitet. Die 24-jährige Tirolerin liegt nach dem ersten Durchgang zeitgleich mit der US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin auf Platz zwei, nur acht Hundertstel hinter der führenden Deutschen Viktoria Rebensburg.

Vorne liegen gleich sechs Läuferinnen innerhalb von nur 0,27 Sekunden. Außer Brunner hat sich vorerst keine weitere ÖSV-Läuferin in den Top Ten platziert. Zweitbeste war nach 40 Läuferinnen Anna Veith als Elfte (+1,21), Ricarda Haaser (+1,28) war Zwölfte. Der zweite Durchgang beginnt um 13.30 Uhr.

Brunner hatte nach erst im März erlittenen Kreuzband- und Meniskusrisses im linken Knie beim Saisonauftakt in Sölden ihr Comeback gegeben und überraschte dort als Fünfte. Ende November fuhr sie als Riesentorlauf-Dritte in Killington erstmals auf ein Weltcup-Podest. (red, APA, 21.12.2018)

RTL in Courchevel, Ergebnis Lauf eins:

1. Viktoria Rebensburg (GER) 1:02.18

2. Mikaela Shiffrin (USA) + 0.08

2. Stephanie Brunner (AUT) + 0.08

4. Tessa Worley (FRA) + 0.11

5. Ragnhild Mowinckel (NOR) + 0.24

6. Federica Brignone (ITA) + 0.27

7. Petra Vlhova (SVK) + 0.76

8. Frida Hansdotter (SWE) + 0.90

9. Kristin Lysdahl (NOR) + 0.93

10. Marta Bassino (ITA) + 1.18

11. Anna Veith (AUT) + 1.21

12. Ricarda Haaser (AUT) + 1.28

13. Nina Haver-Löseth (NOR) + 1.33

14. Katharina Liensberger (AUT) + 1.67

15. Bernadette Schild (AUT) + 1.69

Weiter:

25. Julia Scheib (AUT) +2,78

26. Katharina Truppe (AUT) +2,80

Nicht qualifiziert:

33. Eva-Maria Brem (AUT) +3,62