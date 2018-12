US-Verteidigungsminister Mattis tritt zurück

Trump: Mattis-Rückzug per Ende Februar, Nachfolger soll in Kürze benannt werden

Washington– US-Verteidigungsminister Jim Mattis hat seinen Rücktritt angekündigt und dabei auch auf Differenzen mit Präsident Donald Trump verwiesen. Mattis erklärte am Donnerstag in seinem Rücktrittsschreiben, er wolle Trump mit dem Schritt die Möglichkeit geben, einen Verteidigungsminister zu holen, dessen Ansichten mehr mit denen des Präsidenten übereinstimmten. Er, Mattis, sei jedenfalls fest davon überzeugt, dass die USA starke Allianzen benötigten und Respekt gegenüber ihren Verbündeten zeigen müssten. Trump hatte wiederholt die Nato-Partner der USA und dabei besonders Deutschland kritisiert und eine stärkere Steigerung der Wehretats in deren Ländern gefordert. Trump erklärte via Twitter, Mattis werde per Ende Februar zurücktreten. Er werde in Kürze einen Nachfolger benennen.

Erst im November hatte Trump Justizminister Jeff Sessions entlassen und dies ebenfalls via Twitter mitgeteilt. Trump hatte Sessions in den Monaten davor wiederholt und öffentlich kritisiert.

Auch mit Mattis hatte Trump Probleme. So war bereits im September Über Mattis' Ausscheiden spekuliert worden. Damals hatten mehrere Zeitungen berichtet, er werde in den kommenden Wochen aus der Regierung ausscheiden. Der Journalist Bob Woodward hatte in seinem Enthüllungsbuch "Fear" geschrieben, Mattis habe sich mehrfach herablassend über Trump geäußert. Mattis hatte die Berichte damals zurückgewiesen und Trump selbst erklärte, Mattis werde noch lange im Amt bleiben.

Streitthema Syrien

Auch beim Thema Syrien waren sich beide Politiker nicht einig. So hatte Trump am Mittwoch den Rückzug aller noch verbliebenen US-Soldaten aus dem Land angekündigt. Mattis und andere ranghohe Regierungsmitglieder hatten sich hingegen für eine längere US-Militärpräsenz in Syrien ausgesprochen, um ein Wiedererstarken der Extremistenmiliz Islamischer Staat (IS) zu verhindern. (APA/Reuters, 20.12.2018)